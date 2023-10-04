В Департаменте природопользования рассказали о работе Центра реабилитации диких животных
Чаще всего в Центр реабилитации диких животных попадают пресмыкающиеся, а также кошачьи, рассказал НСН Сергей Бурмистров.
Во Всемирный день защиты животных, который отмечается 4 октября, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров рассказал о деятельности Центра реабилитации диких животных, принимающего под свою опеку зверей и птиц, в том числе экзотических.
По словам Сергея Бурмистрова, самым необычным обитателем центра за последнее время стал львенок, найденный в автомобиле каршеринга.
«Сейчас он живет у нас, это уже подросток. Незаконный оборот крупных кошачьих — явление нередкое. Их очень часто перевозят еще детенышами — либо кому-то в подарок, либо для участия в мероприятиях, фотосессиях. Когда они вырастают, то, к сожалению, становятся не нужны владельцам. Наш подопечный наверняка попадет в один из российских зоопарков. Нас, как правило, просят поделиться уже выросшими львами, на них постоянный спрос у зоопарков. И это касается не только львов — в Московском зоопарке живет тигр, в Липецке — львица, тигр, медведи и удавы, в Абакане — лев, в Саранске — мартышки», — привел примеры Сергей Бурмистров.
Собеседник НСН также рассказал, какие обитатели чаще всего поступают в Центр.
«Регулярно поступают змеи, причем речь именно об экзотических пресмыкающихся. В Центре они находятся в закрытых террариумах, сытые, в тепле. Никто их по улицам не перевозит и не фотографируется с ними. Этим летом реабилитацию прошла косуля, которая попала под машину. Мы выпустили ее после реабилитации на волю, но ее дальнейшую судьбу отследить невозможно. Обычно в таких авариях животные не выживают — ни лоси, ни косули, потому что у них очень хрупкие кости. Здесь же все прошло нормально, косуля восстановилась и на выпуске спокойно убежала в лес. Всех местных животных после реабилитации в Центре, если есть такая возможность, всегда выпустим и дадим второй шанс на жизнь в естественных условиях обитания», — заверил он.
Рассказал Сергей Бурмистров и о том, как проходит подготовка обитателей Центра к зимнему периоду.
«Все хорошо и стабильно. За лето мы построили несколько новых помещений и привели в порядок зимние вольеры, в них сейчас уже переместились все теплолюбивые животные, водоплавающие, птицы, поскольку синоптики обещают заморозки. У некоторых животных, например, у львов, вольер совмещенный, они могут находиться как в тепле, так и выходить на уличную прогулку на протяжении всей зимы. У попугаев и обезьян также мягкий переход. У них теплые, открытые вольеры, они сами решают, находиться им на улице или внутри. Кормление всех обитателей Центра проводится по нормам Московского зоопарка», — добавил собеседник НСН.
Кроме того, он посоветовал любителям экзотических животных сто раз подумать, прежде чем заводить экзотических зверей у себя дома.
«Завести совсем не сложно, а вот содержать таких животных, ухаживать за ними и воспитывать их гораздо труднее. Более того, даже крупных кошек (сервалов, каракалов) не всегда возможно содержать в условиях квартиры. В то же время люди их продолжают заводить. Категорически не подходят в качестве домашних питомцев и ядовитые змеи. То же самое можно сказать и о енотах — сейчас в Центре находятся порядка двадцати енотов-отказников, которые сбежали от своих хозяев, но их никто никогда не искал. Обезьян в центре меньше, но с ними отнюдь не проще. Обезьяну нельзя оставить в квартире вне вольера или клетки, иначе от квартиры ничего не останется. Причем разгром может учинить даже маленькая обезьянка. Все сложно и с питанием обезьяны, оно должно быть насыщено витаминами. Гулять с ней можно только на поводке. Многие обезьяны и вовсе запрещены к содержанию. Если вы поговорите с владельцами обезьян, вам никто и никогда не посоветует ее завести. Это такой же ребенок, только порой гораздо мощнее и сильнее», — отметил Сергей Бурмистров.
Немало попадает в Центр и птиц, в частности, краснокнижных сов, добавил специалист.
«Сов в этом году поступило гораздо меньше, чем в урожайном 2022 году, когда стали бороться с теми, кто предлагает фотографироваться с совами. Тогда было изъято более сорока птиц, в этом году — на порядок меньше. По возможности они проходят реабилитацию в Центре, но восстановить их для дальнейшего выпуска в дикую природу очень сложно — часто отсутствует хвостовое оперение, повреждены крылья. Причем дело вовсе не в бесчинствах живодеров — хозяева по незнанию сажают пернатых в переноску для кошки или собаки. Совам в таких условиях мешает хвост, ломаются перья», — заключил он.
В случае обнаружения зверей и птиц на улицах города, которым требуется помощь, следует обращаться по телефону горячей линии: +7 (495) 777-77-77. Сообщения о фактах жестокого обращения и незаконного использования фотографами можно оставить в специальном чат-боте «Спаси сову-Москва» (@Msk_animalsave_bot).
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