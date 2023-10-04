В Департаменте природопользования рассказали о работе Центра реабилитации диких животных

Во Всемирный день защиты животных, который отмечается 4 октября, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров рассказал о деятельности Центра реабилитации диких животных, принимающего под свою опеку зверей и птиц, в том числе экзотических.

По словам Сергея Бурмистрова, самым необычным обитателем центра за последнее время стал львенок, найденный в автомобиле каршеринга.

«Сейчас он живет у нас, это уже подросток. Незаконный оборот крупных кошачьих — явление нередкое. Их очень часто перевозят еще детенышами — либо кому-то в подарок, либо для участия в мероприятиях, фотосессиях. Когда они вырастают, то, к сожалению, становятся не нужны владельцам. Наш подопечный наверняка попадет в один из российских зоопарков. Нас, как правило, просят поделиться уже выросшими львами, на них постоянный спрос у зоопарков. И это касается не только львов — в Московском зоопарке живет тигр, в Липецке — львица, тигр, медведи и удавы, в Абакане — лев, в Саранске — мартышки», — привел примеры Сергей Бурмистров.

Собеседник НСН также рассказал, какие обитатели чаще всего поступают в Центр.

«Регулярно поступают змеи, причем речь именно об экзотических пресмыкающихся. В Центре они находятся в закрытых террариумах, сытые, в тепле. Никто их по улицам не перевозит и не фотографируется с ними. Этим летом реабилитацию прошла косуля, которая попала под машину. Мы выпустили ее после реабилитации на волю, но ее дальнейшую судьбу отследить невозможно. Обычно в таких авариях животные не выживают — ни лоси, ни косули, потому что у них очень хрупкие кости. Здесь же все прошло нормально, косуля восстановилась и на выпуске спокойно убежала в лес. Всех местных животных после реабилитации в Центре, если есть такая возможность, всегда выпустим и дадим второй шанс на жизнь в естественных условиях обитания», — заверил он.