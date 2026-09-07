Посол РФ: В случае поставок ФРГ ракет Taurus Украине будет «другой разговор»

По его словам, российский президент Владимир Путин уже говорил о подобных действиях, указывая, что управлять такими ракетами будут именно немецкие специалисты, тогда как сами украинцы сделать это не в состоянии.

«Если так, то это будет уже совсем другой разговор», — заявил дипломат. Так он ответил на вопрос о том, станут ли поставки Taurus пересечением «красных линий», о которых неоднократно предупреждала Москва.

Германия готова поставить Украине ракеты Taurus, но США выступают против, оценивая возможные ответные удары России после такой эскалации, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар. «Надо понимать, что в Германии люди убеждены, что Украина выигрывает, поэтому нужно ее поддерживать деньгами, техникой, чтобы конфликт быстрее закончился», - отметил он.

