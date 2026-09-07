Девочка погибла после атаки беспилотника на Севастополь

В Севастополе 15-летняя девочка погибла после атаки беспилотника, сообщает Telegram-канал Mash.

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Ещё четыре человека пострадали, один мужчина впал в кому — медики борются за его жизнь. В начинке БПЛА были взрывчатка и металлические поражающие элементы. После атаки пиротехники обнаружили на месте сотни фрагментов.

Среди пострадавших также 16-летний подросток и его 18-летний брат. Их доставили в больницу, оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее девять человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ по рынку в Энергодаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиСевастополь

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