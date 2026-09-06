Московское «Динамо» в меньшинстве обыграло «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ
Московское «Динамо» переиграло «Спартак» со счетом 2:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на «ВТБ-Арене». Первый гол в матче забил полузащитник гостей Данил Пруцев на 21-й минуте. Однако «Динамо» быстро отыгралось - на 25-й минуте счет сравнял Ярослав Гладышев, а на 34-й минуте Артур Гомес вывел хозяев вперед. На 72-й минуте второго тайма нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил красную карточку. Несмотря на численное меньшинство, подопечные Сандро Шварца удержали победный счет.
Эта победа стала для «Динамо» третьей подряд в РПЛ. Команда набрала 13 очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы. «Спартак» с таким же количеством баллов располагается на четвертом месте.
В следующем туре 12 сентября «Динамо» примет на своем поле «Оренбург», а «Спартак» днем позже сыграет дома против «Ростова», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Московское «Динамо» в меньшинстве обыграло «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ
- Пухов: 9 человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ по рынку в Энергодаре
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 29 украинских БПЛА
- Зеленский: Киев не готов отказаться от Донбасса ради заключения мира
- Махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину» в матче 7-го тура РПЛ
- Автобус рухнул с обрыва в Кабо-Верде, 25 человек погибли, 18 пострадали
- Полиция нашла 12 взрывных устройств у ЛЭП в Саксонии на востоке ФРГ
- Стартовавший с последнего ряда Антонелли выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»
- МЧС: 2 человека погибли, еще 3 пострадали при сходе лавины в КБР
- МО: ВС России поразили в Черном море сухогруз с военным имуществом для ВСУ