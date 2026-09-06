Московское «Динамо» в меньшинстве обыграло «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ

Встреча прошла на «ВТБ-Арене». Первый гол в матче забил полузащитник гостей Данил Пруцев на 21-й минуте. Однако «Динамо» быстро отыгралось - на 25-й минуте счет сравнял Ярослав Гладышев, а на 34-й минуте Артур Гомес вывел хозяев вперед. На 72-й минуте второго тайма нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил красную карточку. Несмотря на численное меньшинство, подопечные Сандро Шварца удержали победный счет.

Эта победа стала для «Динамо» третьей подряд в РПЛ. Команда набрала 13 очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы. «Спартак» с таким же количеством баллов располагается на четвертом месте.

В следующем туре 12 сентября «Динамо» примет на своем поле «Оренбург», а «Спартак» днем позже сыграет дома против «Ростова», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».