«Как с соседями по коммуналке»: зоолог рассказал о правилах поведения с дикими животными
Ученый Михаил Кречмар в эфире НСН посоветовал при обнаружении кабана или лося в лесу любыми способами попытаться избежать встречи.
При случайной встрече в лесу с диким животным, лучше всего попытаться не обнаруживать себя и отойти подальше, рассказал зоолог Михаил Кречмар в беседе с НСН.
На днях грибники в Тульской области спаслись от стада диких кабанов, забравшись на дерево. Животные людей заметили, но большого любопытства не проявили, один из кабанов с разбега врезался в ствол головой, еще более десятка особей некоторое время находились под деревом, на котором прятались грибники, но вскоре удалились в лес, сообщает портал «Тульские новости».
«Я только что был на Камчатке, где видел совершенно замечательные плакаты: "Любить диких животных желательно на расстоянии не меньше 150 метров". Дикие животные могут как убежать (что происходит в 99% случаев), так и проявить любопытство, а в некоторых случаях агрессию. Поэтому наилучший способ: как только обнаружили дикое животное или их скопление, - не обнаруживать себя, а отойти подальше. То есть нужно любым путем избежать встречи. Не кричать, не кидать в них ветками, а относиться как к соседям в коммунальной квартире: никаких отношений. И тогда вы благополучно избежите неприятностей. Увидели дикое животное – не лезьте к нему и тем более не кормите. Потихонечку нужно отойти подальше и идти своей дорогой – ни они вас больше не увидят, ни вы их», - посоветовал Кречмар.
По словам зоолога, в средней полосе России самые опасные дикие животные – медведи, в отдельные периоды – лоси и кабаны.
«Медведей здесь довольно много. Это животное, которое способно проявить агрессию к человеку, даже не будучи спровоцированным, просто потому, что он хищник и хочет кушать. Степень опасности обычно зависит от размера животного, поэтому один из самых опасных – лось. Он может идти на конфликт, а зверь это здоровый, до 400 килограммов. Опасен лось в сентябре во время гона, а также самка, которая защищает детеныша. Кабаны представляют угрозу в двух случаях: в декабре во время гона и самка с детенышами. Эти звери бывают очень злобными», - пояснил специалист.
Ранее в июне сообщалось, что в центре Томска ликвидировали гуляющего по улицам медведя.
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