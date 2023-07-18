«Как с соседями по коммуналке»: зоолог рассказал о правилах поведения с дикими животными

При случайной встрече в лесу с диким животным, лучше всего попытаться не обнаруживать себя и отойти подальше, рассказал зоолог Михаил Кречмар в беседе с НСН.

На днях грибники в Тульской области спаслись от стада диких кабанов, забравшись на дерево. Животные людей заметили, но большого любопытства не проявили, один из кабанов с разбега врезался в ствол головой, еще более десятка особей некоторое время находились под деревом, на котором прятались грибники, но вскоре удалились в лес, сообщает портал «Тульские новости».