«Фишер», «Адвокаты» и уральское фэнтези: Какие сериалы смотреть в июне
С приходом лета зрителей онлайн-кинотеатров ждет немало ярких новинок - от сериала «После Фишера. Инквизитор» до костюмной мелодрамы «История его служанки».
В июне онлайн-кинотеатры представят зрителям изобилие жанров – от драмеди до детективов. На платформах выходит историческая мелодрама «История его служанки» со звездным актерским составом, детективный боевик «Крайние меры» об особой оперативной группе при МВД. Не обойдется и без премьер, рассчитанных на детскую аудиторию.
ЛЕГЕНДА О КАМНЕ
К примеру, с 12 июня в онлайн-кинотеатре Okko выходит фэнтези-сериал «Малахит», основанный на уральских легендах и сказках. Действия сюжета разворачиваются в небольшом селе Красный Камень, куда приезжают на каникулы трое семиклассников. Однажды герои находят магический малахитовый камень. Одного из мальчиков столь необычная находка наделяет особым даром: все, что он рисует, становится реальностью. Вместе с находкой из глубин старого карьера высвобождается древний дух рудника Черный Ворон. Он способен выполнить любое желание, однако цена слишком высока.
Главные детские роли в сериале исполнили Екатерина Темнова («Манюня»), Алексей Родионов («Туда и обратно») и Сергей Чикин («Радар»). В сериале также снимались Алексей Серебряков, Андрей Федорцов, Евгения Симонова, Константин Плотников, Агриппина Стеклова и не только. В режиссерском кресле — Александр Богуславский (сериал «Недетское кино»).
ОТ АДВОКАТОВ ДО СЛУЖАНОК
В онлайн-кинотеатре «Кион» же с 1 июня уже доступно к просмотру сразу четыре эпизода драмеди «Адвокаты». По сюжету главная героиня Людмила в исполнении Екатерины Вилковой - лучший адвокат фирмы и худший наставник на свете. Когда ее ассистентом становится амбициозный новичок Артем, которого воплотил Эльдар Калимулин, обоим приходится несладко. Но вместе им предстоит распутывать разные дела и ежедневно выбирать между совестью и стабильными гонорарами.
Помимо Вилковой и Калимулина в проекте можно будет увидеть Ивана Добронравова, Сергея Романовича, Анну Михалкову, Михаила Трухина, Аглаю Тарасову, Милоша Биковича и других. Режиссерами проекта выступили Анна Пармас (сериалы «Убойный отпуск», «Дорогой родственник») и Леонид Тележинский (режиссер второго сезона сериале «Нереалити»).
Со 2 июня онлайн-кинотеатры Start и Иви представят историческую мелодраму «История его служанки». Действия разворачиваются в XIX веке. По сюжету глава семейства Авериных (Виктор Васильев) проиграет родовое имение молодому графу Шереметьеву (Матвей Лыков). Это приводит к срыву помолвки его сына Романа (Михаил Сотников) с завидной невестой Юлией Спицыной (Вероника Журавлева). Желая спасти семью, дочь Аверина Анна (Милана Бру) соглашается целый год «отрабатывать» отцовский долг в роли служанки в доме графа Шереметьева.
Зрителей ждет легкая мелодрама, стилизованная под XIX век. Всего в проекте 90 серий, при этом съемки будут идти параллельно с выходом проекта на малые экраны. В день премьеры зрителям представят сразу четыре эпизода. В дальнейшем еженедельно будут выходить сразу три новые серии.
Если «Историю его служанки» сравнивают с зарубежным хитом «Бриджертоны», то музыкальное драмеди «Двойная жизнь Ми» в соцсетях окрестили российской «Ханной Монтаной». Сериал о 16-летней школьнице, которая скрывает, что является популярной певицей, стартует в онлайн-кинотеатрах Иви Start с 4 июня. Главную роль в проекте исполнила блогер и певица Милана Хаметова.
По сюжету главная героиня Мила в своей обычно жизни сталкивается с первой любовью, контрольными и разногласиями со взрослыми. Однако мало кто знает, что после уроков она живет жизнью популярной певицы и блогера Ми. Внезапно все усложняется, когда новая возлюбленная отца – принципиальная чиновница Анжела Михайлова – объявляет войну современной музыке, блогерам и самой Ми.
Помимо Миланы Хаметовой в кадре можно будет увидеть Давида Манукяна, именно он сыграл отца главное героини. Также в сериале снимались Софья Каштанова, Анна Уколова, Андрей Пынзару, Роман Курцын и другие.
Помимо прочего в июне на Start продолжит выходить третий сезон комедии «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым в главной роли. Стоит напомнить, что главный герой в продолжении начинает новую жизнь после годичной комы. Среди прочего, например, Гаврилов решит баллотироваться в мэры. При этом на горизонте появится гость из прошлого - отец главного героя, криминальный авторитет Ворон (Алексей Гуськов).
МЕРЫ И ИНКВИЗИТОР
В онлайн-кинотеатре Wink лето начинается с «Крайних мер». В понедельник 1 июня на платформе представили сразу два эпизода детективного сериала с Алексеем Макаровым в главной роли.
По сюжету при МВД России создают оперативную группу, которая специализируется на розыске и задержании преступников, представляющих особую угрозу. В нее входят люди, способные проанализировать неочевидные улики, провести сложные допросы и отмести правдоподобные, но все же ложные версии произошедшего. Неофициальным лидером подразделения становится майор Звягин.
Помимо Макарова в сериале «Крайние меры» снимались Олег Алмазов, Александр Нестеров, Артём Сучков, Мария Лопатина, Владимир Маслаков, Ирина Ракшина и другие.
Серии будут выходить еженедельно с понедельника по четверг. Проект можно будет посмотреть и в онлайн-кинотеатре Premier.
В июне на Wink также продолжит выходить продолжение сериала «После Фишера. Инквизитор» без Ивана Янковского, но с Александром Петровым, Юлией Снигирь и Полиной Гухман. События в сериале разворачиваются в наше время. По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Убийство относится к нераскрытой серии преступлений. Режиссер Ольга Френкель ранее сообщала НСН, что сюжет вдохновлен историей реального барнаульского маньяка.
Первую серию представили 28 мая. В дальнейшем эпизоды будут выходить по субботам, премьера следующей серии намечена на 4 июня.
