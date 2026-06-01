ОТ АДВОКАТОВ ДО СЛУЖАНОК

В онлайн-кинотеатре «Кион» же с 1 июня уже доступно к просмотру сразу четыре эпизода драмеди «Адвокаты». По сюжету главная героиня Людмила в исполнении Екатерины Вилковой - лучший адвокат фирмы и худший наставник на свете. Когда ее ассистентом становится амбициозный новичок Артем, которого воплотил Эльдар Калимулин, обоим приходится несладко. Но вместе им предстоит распутывать разные дела и ежедневно выбирать между совестью и стабильными гонорарами.

Помимо Вилковой и Калимулина в проекте можно будет увидеть Ивана Добронравова, Сергея Романовича, Анну Михалкову, Михаила Трухина, Аглаю Тарасову, Милоша Биковича и других. Режиссерами проекта выступили Анна Пармас (сериалы «Убойный отпуск», «Дорогой родственник») и Леонид Тележинский (режиссер второго сезона сериале «Нереалити»).

Со 2 июня онлайн-кинотеатры Start и Иви представят историческую мелодраму «История его служанки». Действия разворачиваются в XIX веке. По сюжету глава семейства Авериных (Виктор Васильев) проиграет родовое имение молодому графу Шереметьеву (Матвей Лыков). Это приводит к срыву помолвки его сына Романа (Михаил Сотников) с завидной невестой Юлией Спицыной (Вероника Журавлева). Желая спасти семью, дочь Аверина Анна (Милана Бру) соглашается целый год «отрабатывать» отцовский долг в роли служанки в доме графа Шереметьева.

Зрителей ждет легкая мелодрама, стилизованная под XIX век. Всего в проекте 90 серий, при этом съемки будут идти параллельно с выходом проекта на малые экраны. В день премьеры зрителям представят сразу четыре эпизода. В дальнейшем еженедельно будут выходить сразу три новые серии.