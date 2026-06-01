Россиян с больными почками предупредили о риске переедания черешни

Она пояснила, что за раз не следует употреблять более 300 г ягод. Это связано с тем, что черешня содержит много калия, вывести который без проблем может только здоровый организм.

«Если функция органа снижена, калий задерживается в крови. Развивается гиперкалиемия. Это чревато мышечной слабостью, покалыванием в конечностях и нарушениями ритма вплоть до остановки сердца», - указала эксперт.

Шипарева добавила, что в группу риска также входят пациенты, принимающие популярные препараты от гипертонии, и диабетики.

Ранее диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что облепиха – это самая недооцененная ягода, которая содержит противораковые вещества.

