Концерн «Калашников» начал поставки новейшего беспилотника «Скат-220»

Концерн «Калашников» приступил к поставкам заказчику новейшего беспилотного летательного аппарата «Скат-220». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что «Скат-220» является собственной разработкой концерна. Беспилотник был создан на базе модели «Скат-350 М». От неё новинка отличается меньшим размахом крыла (2,20 м).

Также «Скат-220» более лёгкий, что позволяет ему достигать скорости в 160 км/ч. Стартует новый БПЛА с катапульты и может находиться в воздухе более двух с половиной часов.

«Сферы применения новинки – охрана и обеспечение безопасности, природоохрана, сельское хозяйство, мониторинг протяженных объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, ЛЭП», - указали в концерне.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил администрации и правительству проработать с бизнесом предложения по защите предприятий от атак БПЛА, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБеспилотникиКонцерн "калашников"

