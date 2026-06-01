Кравцов: ЕГЭ в России стартовал в штатном режиме
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стартовал в России в штатном режиме. Как сообщает RT, об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Он указал, что все экзаменационные пункты в стране готовы к приёму участников и работают по установленному графику.
По словам Кравцова, были созданы все необходимые условия «для честной и объективной оценки знаний выпускников».
«Для нас важно, чтобы каждый выпускник чувствовал себя уверенно и спокойно... желаю всем ребятам удачи», — добавил министр.
Ранее Рособрнадзор запретил организаторам и охраняющим правопорядок сотрудникам досматривать школьников перед ЕГЭ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Точно подделки?»: Лихачева о скандале на выставке Эрнста Неизвестного
- Путин: Москва поддержит в переезде в РФ тех, кто разделяет традиционные ценности
- Сгорают за три минуты: Спасатель рассказал, почему электрокары запретили ставить на парковках
- Военэксперт Кнутов заявил, что Зеленский планирует избавиться от Буданова
- Большинство россиян считают перерыв на обед способом сбежать с работы
- Замглавы МИД РФ заявил о проигрыше США в конфликте с Ираном
- Россиян с больными почками предупредили о риске переедания черешни
- Кравцов: ЕГЭ в России стартовал в штатном режиме
- Менеджер, курьер и сборщик: Сколько готовы платить за летнюю подработку
- «Сдержать цены»: Зачем в России ввели временный запрет на экспорт керосина