Кравцов: ЕГЭ в России стартовал в штатном режиме

Он указал, что все экзаменационные пункты в стране готовы к приёму участников и работают по установленному графику.

По словам Кравцова, были созданы все необходимые условия «для честной и объективной оценки знаний выпускников».

«Для нас важно, чтобы каждый выпускник чувствовал себя уверенно и спокойно... желаю всем ребятам удачи», — добавил министр.

Ранее Рособрнадзор запретил организаторам и охраняющим правопорядок сотрудникам досматривать школьников перед ЕГЭ-2026, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».