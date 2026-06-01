Менеджер, курьер и сборщик: Сколько готовы платить за летнюю подработку
Оплата за некоторые летние подработки для молодежи будет превышать 50 тысяч рублей, а по каким-то позициям зарплатная вилка - до 100 тысяч рублей, заявила НСН Зулия Лоикова.
Подростки активно интересуются подработками на лето в цифровых профессиях, таких как копирайтинг, веб-дизайн и SMM-менеджмент. Об этом НСН рассказала эксперт Зулия Лоикова.
Российские компании начали активно звать на подработку подростков в летние каникулы. Так, в апреле-мае этого года они разместили более 1,8 тысяч вакансий, предлагающих временное трудоустройство для несовершеннолетних, пишут «Известия» со ссылкой на в hh.ru. Это на 43% больше, чем было в марте. Лоикова раскрыла, какую работу в этом году ищут молодые люди в преддверии лета.
«Рынок труда для подростков сейчас очень динамичен из-за кадрового голода. Здесь мы наблюдаем интересное расхождение. Сами подростки больше интересуются цифровыми профессиями, тогда как основная масса вакансий от работодателя – это промоутеры, курьеры, упаковщики, аниматоры, официанты. В 2026-м году юные соискатели активно размещают резюме и ищут работу в SMM-менеджменте, копирайтинге, веб-дизайне, программировании, модерации онлайн-сообществ, тестировании нейросеток. В доп-предпочтения входит сборщик заказов, продавец-кассир, бариста», - уточнила она.
При этом доход молодых людей на подработке существенно вырос – этим летим на отдельных позициях им готовы предложить до 100 тысяч рублей.
«Этим летом верхняя планка доходов у подростков иногда выше 50 тысяч рублей в месяц. Больше всего в 2026 году на летней подработке у нас предлагают следующим специалистам: менеджеру по работе с клиентами – до 100 тысяч рублей, пешему курьеру – от 80 тысяч, официанту, сборщику заказов – свыше 50 тысяч, продавцу – от 40 до 70 тысяч рублей, фотографу – до 40 тысяч рублей. Если доход идет за час или смену, то лидером является выгульщик собак – до 1300 рублей в час, курьер – до 5000 рублей, таргетолог – до 1000 рублей в час. Легче устроиться на те позиции, которые не требуют высокой квалификации, например, в доставку, на склад, в логистику, торговые залы, сферы обслуживания», - уточнила она.
Также она раскрыла, есть ли шансы остаться в штате у тех, кто устраивается на работу на лето.
«Все-таки молодым ребятам сложно совмещать работу с учебой, потому что у нас закон ограничивает рабочую неделю для 14-15-летних 24 часами в неделю, а для 16-17-летних – 35 часами. Но если вы покажете себя как ответственный сотрудник, то работодатель будет заинтересован в том, чтобы оставить вас на неполный день или на следующий сезон», - подытожила она.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что молодые люди сегодня не готовы просто так сидеть в офисе, им важна самореализация и высокий доход, поэтому они рассматривают для себя рабочие профессии.
