Менеджер, курьер и сборщик: Сколько готовы платить за летнюю подработку

Оплата за некоторые летние подработки для молодежи будет превышать 50 тысяч рублей, а по каким-то позициям зарплатная вилка - до 100 тысяч рублей, заявила НСН Зулия Лоикова.

Подростки активно интересуются подработками на лето в цифровых профессиях, таких как копирайтинг, веб-дизайн и SMM-менеджмент. Об этом НСН рассказала эксперт Зулия Лоикова.

Российские компании начали активно звать на подработку подростков в летние каникулы. Так, в апреле-мае этого года они разместили более 1,8 тысяч вакансий, предлагающих временное трудоустройство для несовершеннолетних, пишут «Известия» со ссылкой на в hh.ru. Это на 43% больше, чем было в марте. Лоикова раскрыла, какую работу в этом году ищут молодые люди в преддверии лета.

«Рынок труда для подростков сейчас очень динамичен из-за кадрового голода. Здесь мы наблюдаем интересное расхождение. Сами подростки больше интересуются цифровыми профессиями, тогда как основная масса вакансий от работодателя – это промоутеры, курьеры, упаковщики, аниматоры, официанты. В 2026-м году юные соискатели активно размещают резюме и ищут работу в SMM-менеджменте, копирайтинге, веб-дизайне, программировании, модерации онлайн-сообществ, тестировании нейросеток. В доп-предпочтения входит сборщик заказов, продавец-кассир, бариста», - уточнила она.

При этом доход молодых людей на подработке существенно вырос – этим летим на отдельных позициях им готовы предложить до 100 тысяч рублей.

«Этим летом верхняя планка доходов у подростков иногда выше 50 тысяч рублей в месяц. Больше всего в 2026 году на летней подработке у нас предлагают следующим специалистам: менеджеру по работе с клиентами до 100 тысяч рублей, пешему курьеру от 80 тысяч, официанту, сборщику заказов свыше 50 тысяч, продавцу от 40 до 70 тысяч рублей, фотографу до 40 тысяч рублей. Если доход идет за час или смену, то лидером является выгульщик собак до 1300 рублей в час, курьер до 5000 рублей, таргетолог до 1000 рублей в час. Легче устроиться на те позиции, которые не требуют высокой квалификации, например, в доставку, на склад, в логистику, торговые залы, сферы обслуживания», - уточнила она.

Также она раскрыла, есть ли шансы остаться в штате у тех, кто устраивается на работу на лето.

«Все-таки молодым ребятам сложно совмещать работу с учебой, потому что у нас закон ограничивает рабочую неделю для 14-15-летних 24 часами в неделю, а для 16-17-летних 35 часами. Но если вы покажете себя как ответственный сотрудник, то работодатель будет заинтересован в том, чтобы оставить вас на неполный день или на следующий сезон», - подытожила она.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил НСН, что молодые люди сегодня не готовы просто так сидеть в офисе, им важна самореализация и высокий доход, поэтому они рассматривают для себя рабочие профессии.

ФОТО: РИА Новости
