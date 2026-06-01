Подростки активно интересуются подработками на лето в цифровых профессиях, таких как копирайтинг, веб-дизайн и SMM-менеджмент. Об этом НСН рассказала эксперт Зулия Лоикова.

Российские компании начали активно звать на подработку подростков в летние каникулы. Так, в апреле-мае этого года они разместили более 1,8 тысяч вакансий, предлагающих временное трудоустройство для несовершеннолетних, пишут «Известия» со ссылкой на в hh.ru. Это на 43% больше, чем было в марте. Лоикова раскрыла, какую работу в этом году ищут молодые люди в преддверии лета.

«Рынок труда для подростков сейчас очень динамичен из-за кадрового голода. Здесь мы наблюдаем интересное расхождение. Сами подростки больше интересуются цифровыми профессиями, тогда как основная масса вакансий от работодателя – это промоутеры, курьеры, упаковщики, аниматоры, официанты. В 2026-м году юные соискатели активно размещают резюме и ищут работу в SMM-менеджменте, копирайтинге, веб-дизайне, программировании, модерации онлайн-сообществ, тестировании нейросеток. В доп-предпочтения входит сборщик заказов, продавец-кассир, бариста», - уточнила она.

При этом доход молодых людей на подработке существенно вырос – этим летим на отдельных позициях им готовы предложить до 100 тысяч рублей.