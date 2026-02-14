Опрос: Фэнтези оказался самым популярным книжным жанром у россиян

В рейтинге предпочтений далее расположились романтика и любовь (51%), приключения (43%) и детективы (33%). В первую десятку также вошли фантастика (22%), эротика (15%), книги по психологии отношений (15%), сборники стихов (11%), историческая и документальная литература (9%), а замыкают перечень триллеры (7%). В исследовании приняли участие 1215 жителей России старше 18 лет.



Опрос приурочили ко Дню книгодарения, который ежегодно отмечается 14 февраля: участников спросили, какие книги они выбирают в качестве подарка и какие из них сами были бы рады получить. Главными критериями при выборе подарочной книги респонденты назвали аннотацию (76%) и жанр (62%). Также важными факторами оказались автор произведения (54%), отзывы и рецензии других читателей (38%) и первая глава книги (34%). Отдельно отмечалось значение визуального оформления: дизайн и обложка имеют значение для 31% опрошенных, 24% обращают внимание на название, 21% — на рейтинг издания. Наличие аудиоверсии стало решающим фактором для 6% участников, тогда как рекомендации известных личностей учитывают лишь 3%.



Большинство респондентов (89%) считают, что ключевое достоинство книги — умение увлечь и удержать внимание читателя. Для 75% важны персонажи и динамика их развития, 72% выделяют атмосферу и эмоциональный фон произведения. Реже участники упоминали акцент на действии и диалогах (30%), наличие глубоких идей и философских смыслов (17%), а также практическую пользу книги, новые знания и навыки (15%).



Языковое оформление текста также существенно влияет на выбор: 63% опрошенных назвали наиболее важным наличие в книге юмора и иронии, 62% отметили тон и общее настроение повествования, а богатство и разнообразие языка ценят 59% респондентов.

Ранее редактор литературной платформы «Литнет» Анастасия Тугова рассказала НСН, что самыми популярными жанрами в независимой литературе являются любовный роман и фэнтези.

