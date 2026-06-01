«К сожалению, в МЧС пока нет понимания, как тушится электромобиль. Литиевые аккумуляторы горят так, что тушить их практически невозможно. Страны предлагают разные решения. В Норвегии стоят большие контейнеры рядом с подземными парковками, куда машина опускается, но даже технически это сомнительное решение. Где-то тушат определенным полотном, но оно должно быть разработано, испытано, в России таких нет. В текущих реалиях, когда электрическая машина загорается, ей просто дают догореть. На подземных парковках это, конечно, опасно. Ни один из сотрудников МЧС не возьмет на себя такую ответственность, отсюда и ужесточение. Этот нормативный документ нас очень будоражит, так как сильно усложняет жизнь владельцам. На этом фоне новые покупатели уже будут сильно задумываться, нужны ли им такие проблемы», - отметила она.

По ее словам, парковочных мест для всех владельцев электромобилей в итоге не хватит.

«Даже на уровне нормативных документов у нас должно быть 5% парковочных мест с зарядными станциями. Это крайне мало. Например, в моем небольшом ЖК восемь электромобилей, что составляет больше 15%. Если мы говорим о будущем, 5% - это очень мало. Что делать, если эти места, грубо говоря, заняты? Если физическое лицо в эти 5% не попало, ему нужно обустроить пожарный отсек, согласно новым правилам. В таком случае это нецелесообразно. Мы надеемся, что текущих владельцев парковочных мест этот нормативный документ не затронет», - добавила она.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН предложил последовать опыту Казахстана и помочь таксопаркам приобрести электромобили, использование которых помогает удерживать цены на поездки.

