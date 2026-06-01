Новые правила парковки заставят россиян отказаться от покупки электромобилей
Ия Гордеева заявила НСН, что электромобиль в России не научились тушить при возгорании, поэтому ужесточаются условия подземной парковки.
Новые правила подземной парковки заставят россиян отказаться от покупки электромобилей, заявила НСН председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.
Владельцам электромобилей и гибридов грозят огромные штрафы за парковку на подземных стоянках. С сегодняшнего дня такие автомобили нужно размещать только в специально оборудованных местах, согласно новым правилам МЧС. За нарушение физлицам грозит штраф до 50 тыс. рублей, юрлицам — до 2 млн рублей. При этом таких мест на российских подземных паркингах пока немного, пишут «Известия». Гордеева отметила, что электромобиль в России не научились тушить.
«К сожалению, в МЧС пока нет понимания, как тушится электромобиль. Литиевые аккумуляторы горят так, что тушить их практически невозможно. Страны предлагают разные решения. В Норвегии стоят большие контейнеры рядом с подземными парковками, куда машина опускается, но даже технически это сомнительное решение. Где-то тушат определенным полотном, но оно должно быть разработано, испытано, в России таких нет. В текущих реалиях, когда электрическая машина загорается, ей просто дают догореть. На подземных парковках это, конечно, опасно. Ни один из сотрудников МЧС не возьмет на себя такую ответственность, отсюда и ужесточение. Этот нормативный документ нас очень будоражит, так как сильно усложняет жизнь владельцам. На этом фоне новые покупатели уже будут сильно задумываться, нужны ли им такие проблемы», - отметила она.
По ее словам, парковочных мест для всех владельцев электромобилей в итоге не хватит.
«Даже на уровне нормативных документов у нас должно быть 5% парковочных мест с зарядными станциями. Это крайне мало. Например, в моем небольшом ЖК восемь электромобилей, что составляет больше 15%. Если мы говорим о будущем, 5% - это очень мало. Что делать, если эти места, грубо говоря, заняты? Если физическое лицо в эти 5% не попало, ему нужно обустроить пожарный отсек, согласно новым правилам. В таком случае это нецелесообразно. Мы надеемся, что текущих владельцев парковочных мест этот нормативный документ не затронет», - добавила она.
Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН предложил последовать опыту Казахстана и помочь таксопаркам приобрести электромобили, использование которых помогает удерживать цены на поездки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Кравцов: ЕГЭ в России стартовал в штатном режиме
- Менеджер, курьер и сборщик: Сколько готовы платить за летнюю подработку
- «Сдержать цены»: Зачем в России ввели временный запрет на экспорт керосина
- «Фишер», «Адвокаты» и уральское фэнтези: Какие сериалы смотреть в июне
- Концерн «Калашников» начал поставки новейшего беспилотника «Скат-220»
- Новые правила парковки заставят россиян отказаться от покупки электромобилей
- СМИ назвали богатейших наследников в России
- МВД опровергло информацию о проверках пожилых водителей
- Игра на морских раковинах и флейта: Чем удивит «Джаз на воде» в июне
- Режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за последствий паводков