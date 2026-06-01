СМИ назвали богатейших наследников в России

Второе место в списке - у детей владельца компаний НОВАТЭК и «Сибур» Леонида Михельсона. Доли его дочери и сына составляют по $14,15 млрд. ТОП-3 замкнули дети основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко Тара и Адриан - по $10,2 млрд на каждого.

Далее в рейтинге расположились наследники сенатора Сулеймана Керимова (по $8,57 млрд), председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (по $8,5 млрд), основателя VolgaGroup Геннадия Тимченко (по $8,07 млрд), президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрея Гурьева (по $5,4 млрд).

Замыкают ТОП-10 дети основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова (по $5,28 млрд), дочь гендиректора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрея Козицына ($5,2 млрд) и наследники председателя совета директоров ГК «Ренова» Виктора Вексельберга (по $5,1 млрд).

Ранее Forbes сообщил, что в глобальный список богатейших бизнесменов мира попали 155 представителей РФ, что на девять человек больше показателя 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».