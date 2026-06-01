Замглавы МИД РФ заявил о проигрыше США в конфликте с Ираном
США не смогли победить Иран и это означает, что они проиграли. Как пишет RT, об этом на VI международном экспертном форуме «Россия — Ближний Восток» заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
По его словам, из-за конфликта с Тегераном влияние Вашингтона в многополярном мире будет неуклонно снижаться.
«Войной против Ирана США... показали и выставили на публику свою слабость», — заключил замминистра.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США допускает возможность возобновления боевых действий против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
