Замглавы МИД РФ заявил о проигрыше США в конфликте с Ираном

США не смогли победить Иран и это означает, что они проиграли. Как пишет RT, об этом на VI международном экспертном форуме «Россия — Ближний Восток» заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

Трамп: Иран хочет заключить сделку с США, выгодную для Вашингтона

По его словам, из-за конфликта с Тегераном влияние Вашингтона в многополярном мире будет неуклонно снижаться.

«Войной против Ирана США... показали и выставили на публику свою слабость», — заключил замминистра.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США допускает возможность возобновления боевых действий против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
