МВД опровергло информацию о проверках пожилых водителей
Информация в СМИ о том, что сотрудники Госавтоинспекции с 1 июня якобы будут массово проверять пожилых водителей, не соответствует действительности. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она указала, что автоинспекторы, напротив, оказывают участникам дорожного движения, в том числе пожилым гражданам, всевозможное содействие.
«Просим журналистов и представителей блогосферы не тиражировать недостоверную информацию», - отметила Волк.
Ранее в МЧС РФ опровергли информацию о якобы введении запрета на использование смартфонов на АЗС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
