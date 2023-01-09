«Фильм трех поколений»: Шнейдеров объяснил колоссальный успех «Чебурашки»

Фильм «Чебурашка» может стать самым кассовым в российской истории, при этом вряд ли в ближайшее время появится подобный проект, сказал в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», вышедшая на экраны 1 января, собрала в прокате уже более 2,5 млрд рублей, попав в ТОП-3 самых кассовых отечественных фильмов после «Холопа» (сборы 3,07 млрд рублей) и «Движения вверх» (2,9 млрд рублей).