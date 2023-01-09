«Фильм трех поколений»: Шнейдеров объяснил колоссальный успех «Чебурашки»

От «Чебурашки» «прутся» и бабушки, и родители, и дети, при этом у него вообще не было конкурентов, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.

Фильм «Чебурашка» может стать самым кассовым в российской истории, при этом вряд ли в ближайшее время появится подобный проект, сказал в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Семейная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», вышедшая на экраны 1 января, собрала в прокате уже более 2,5 млрд рублей, попав в ТОП-3 самых кассовых отечественных фильмов после «Холопа» (сборы 3,07 млрд рублей) и «Движения вверх» (2,9 млрд рублей).

«Чебурашка» собрал рекордные 600 млн за два дня года
«Прокат фильма еще идет, и у него есть все шансы обойти и "Движение вверх", и "Холопа". Даже в лучшие времена подобных фильмов выходило один-два в год преимущественно в школьные зимние каникулы, поэтому пока перспективы появления подобного фильма сомнительны. По расчетам Ольги Любимовой (министра культуры РФ – прим. НСН), таких фильмов должно выходить 60 в год, но, мне кажется, это утопия», - сказал Шнейдеров.

Он также объяснил, с чем связан кассовый успех «Чебурашки».

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«Успех фильма "Чебурашка" обусловлен целым рядом компонентов. Во-первых, это кино вышло на экраны при полном отсутствии конкуренции. Во-вторых, фильм вышел в дни школьных каникул. Детям, кроме этого, смотреть в кино вообще нечего. В-третьих, "Чебурашка" удивительным образом оказался фильмом для трех поколений. Старого Чебурашку помнят бабушки и дедушки, которым интересно посмотреть, что произошло в новой версии. Это кино интересно и родителям, которые пытаются понять, от чего перлись бабушки и дедушки, а также детям, которым родители прожужжали уши про этого Чебурашку и поют за столом "Пусть бегут неуклюже". Совокупность этих факторов и предопределила колоссальный успех "Чебурашки"», - заключил собеседник НСН.

Министр культуры Ольга Любимова ранее заявила, что в России за год следует снимать порядка 300 фильмов, 60 из которых должны быть блокбастерами. Кроме того, она назвала "Чебурашку" одним из самых ожидаемых фильмов 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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