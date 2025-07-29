Хуситы опубликовали видео с российским моряком с потопленного судна Eternity C

Хуситы обнародовали кадры, предположительно, с российским моряком Алексеем Галактионовым, который был спасен с потопленного сухогруза Eternity C, сообщает РИА Новости.

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На видео мужчина лежит на больничной койке. По его словам, капитан не отреагировал на сигнал йеменских властей. Он указал, что нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска, а война в секторе Газа должна закончиться.

Хуситы отметили, что вывезли в Йемен не менее десяти членов экипажа Eternity C, включая россиянина.

Греческий сухогруз Eternity C под флагом Либерии затонул в Красном море у берегов Йемена. ЧП произошло в результате атаки движения «Ансар Аллах» (хуситов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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