Хуситы опубликовали видео с российским моряком с потопленного судна Eternity C

На видео мужчина лежит на больничной койке. По его словам, капитан не отреагировал на сигнал йеменских властей. Он указал, что нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска, а война в секторе Газа должна закончиться.

Хуситы отметили, что вывезли в Йемен не менее десяти членов экипажа Eternity C, включая россиянина.

Греческий сухогруз Eternity C под флагом Либерии затонул в Красном море у берегов Йемена. ЧП произошло в результате атаки движения «Ансар Аллах» (хуситов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

