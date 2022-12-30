«Ёлки Сукачева и барон Хабенский»: Культурный гид страны на новогодние праздники

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляют обзор самых интересных культурных событий, которые пройдут на новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января.

Ну а поможет нам в этом легендарный рок-музыкант Гарик Сукачев, выступивший сегодня культурным гидом НСН.

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В последний день уходящего года в Москве пройдут сразу несколько концертов. 31 декабря на сцену выйдут The Hatters (клуб «1930»), Найк Борзов («16 тонн»), Anna Asti («Gipsy») и Zivert в компании Григория Лепса («Крокус»).

Ну а уже 1 января нас ждет новогодний концерт Гарика Сукачева («Aglomerat»), который решил впервые пойти на такой эксперимент.

«Мы это сделали впервые и, может, будем делать еще время от времени. Мотивация была простая: 1 января мы просыпаемся, прошел Новый год, открыли холодильник, увидели недоеденный оливье, закрытую пробкой четверть бутылки вина, сто грамм водки, поели, бросили в микроволновку курицу, которая вчера, конечно, была вкуснее, и возникает вопрос: «А что делать дальше?» Начинается обзвон друзей, кто к кому приедет, и мы попадаем в ситуацию, что праздник кончился, а что делать непонятно. А теперь есть, куда собраться с друзьями первого числа, и сказать, ну клево, пойдем, послушаем песни, отлично проведем время, подурачимся, попляшем», - рассказал НСН Сукачев.

Он пообещал на концерте 1 января «цыганщину» и анонсировал выступление друзей.

«Там будут песни, которые мы играем всегда в маленьких клубах, то, что мы называем цыганщиной, акустические программы. Саня Скляр приехать хочет и Сережа Галанин. Если они приедут, конечно же, они выйдут на сцену, и мы что-то вместе поиграем. Я буду только рад, ребята собираются, и если соберутся, это будет очень мило», - отметил Игорь Иванович.

В Санкт-Петербурге 1 января выступит группа «Кирпичи», а 2-го - «Ария», которая после этого поедет в Екатеринбург (3 января), Воронеж (5 января) и Краснодар (6 января).

Кроме того, билетные операторы отмечают большой интерес к выступлению Shaman в Самаре (5 января) и рождественским концертам Пелагеи (5 января – Петербург, 6 января – Москва).

Однако это далеко не полная новогодняя программа. Праздничные концерты в столице также дадут КняZz (3 января, «16 тонн»), «Мураками» (6 января, «16 тонн») и «7Б» (6 января, клуб «Мумий Тролль Bar»), после чего команда Ивана Демьяна выступит и в Питере (7 января).

