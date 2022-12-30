«Ёлки Сукачева и барон Хабенский»: Культурный гид страны на новогодние праздники
Гарик Сукачев рассказал в эфире НСН о клипмейкерах и «Современнике», анонсировал «цыганщину» 1 января и пожелал россиянам на Новый год снега вместо «шариков на пальмах».
Концерты: «Подурачимся, попляшем!»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляют обзор самых интересных культурных событий, которые пройдут на новогодние праздники, с 31 декабря по 8 января.
Ну а поможет нам в этом легендарный рок-музыкант Гарик Сукачев, выступивший сегодня культурным гидом НСН.
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В последний день уходящего года в Москве пройдут сразу несколько концертов. 31 декабря на сцену выйдут The Hatters (клуб «1930»), Найк Борзов («16 тонн»), Anna Asti («Gipsy») и Zivert в компании Григория Лепса («Крокус»).
Ну а уже 1 января нас ждет новогодний концерт Гарика Сукачева («Aglomerat»), который решил впервые пойти на такой эксперимент.
«Мы это сделали впервые и, может, будем делать еще время от времени. Мотивация была простая: 1 января мы просыпаемся, прошел Новый год, открыли холодильник, увидели недоеденный оливье, закрытую пробкой четверть бутылки вина, сто грамм водки, поели, бросили в микроволновку курицу, которая вчера, конечно, была вкуснее, и возникает вопрос: «А что делать дальше?» Начинается обзвон друзей, кто к кому приедет, и мы попадаем в ситуацию, что праздник кончился, а что делать непонятно. А теперь есть, куда собраться с друзьями первого числа, и сказать, ну клево, пойдем, послушаем песни, отлично проведем время, подурачимся, попляшем», - рассказал НСН Сукачев.
Он пообещал на концерте 1 января «цыганщину» и анонсировал выступление друзей.
«Там будут песни, которые мы играем всегда в маленьких клубах, то, что мы называем цыганщиной, акустические программы. Саня Скляр приехать хочет и Сережа Галанин. Если они приедут, конечно же, они выйдут на сцену, и мы что-то вместе поиграем. Я буду только рад, ребята собираются, и если соберутся, это будет очень мило», - отметил Игорь Иванович.
В Санкт-Петербурге 1 января выступит группа «Кирпичи», а 2-го - «Ария», которая после этого поедет в Екатеринбург (3 января), Воронеж (5 января) и Краснодар (6 января).
Кроме того, билетные операторы отмечают большой интерес к выступлению Shaman в Самаре (5 января) и рождественским концертам Пелагеи (5 января – Петербург, 6 января – Москва).
Однако это далеко не полная новогодняя программа. Праздничные концерты в столице также дадут КняZz (3 января, «16 тонн»), «Мураками» (6 января, «16 тонн») и «7Б» (6 января, клуб «Мумий Тролль Bar»), после чего команда Ивана Демьяна выступит и в Питере (7 января).
Спектакли: «Новый мир и возвращение к корням»
Театралам в праздники также не придется скучать. В Москве пройдет большое количество спектаклей, при этом «Kassir.ru» отмечает повышенный интерес зрителей к четырем постановкам.
Это «Золушка» во МХАТе имени Горького, «Схватка» в постановке Владимира Машкова в Театре Табакова, спектакль с участием Константина Хабенского «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» в МХТ им. Чехова, а также балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Ну а Гарик Сукачев рекомендовал НСН Театр Сатиры и «Современник», в котором он готовит новый спектакль, а также признался, что верит в молодежь.
«В театр пришли новые режиссеры-постановщики и художественные руководители. Произошла реорганизация, уехало очень много режиссеров и артистов, это такая «пересменка». Пришло много талантливой молодежи – часть уехала, часть осталась, и сейчас их время, ведь в любом искусстве молодежь создает новый мир. Я бы посоветовал сходить в Театр Сатиры, который меняется на глазах с приходом Сергея Газарова. Для театральной публики интересно смотреть, как меняется театр и его репертуарная политика. Это же происходит и в «Современнике», который, на мой взгляд, сейчас возвращается к своим корням, к тому, чем он являлся с момента создания до трагической кончины Галины Волчек», - отметил музыкант.
Он также рассказал о своей новой постановке и признался, что верит в молодое поколение.
«Спектакли, которые я делал, их пока два: «Злодейка и крик дельфина» в МХТ им. Чехова, - это в 1990-е годы, и «Анархия» в «Современнике» - там были великие и выдающиеся актеры и актрисы. Сейчас я вновь работаю в театре «Современник» и ставлю новый спектакль. Удивит ли он тех, кто видел «Анархию»? Самое главное - сделать работу, которая будет небезразлична публике. Премьерные показы запланированы на позднюю осень-начало зимы 2023 года, это будет уже следующий сезон», - анонсировал Сукачев.
Тем временем, театралы Санкт-Петербурга в новогодние праздники выбрали мюзикл «Мастер и Маргарита» и спектакль «Муж в рассрочку», в Ростове-на Дону большой интерес к балету «Щелкунчик», в Новосибирске – к опере «Летучая мышь», а в Екатеринбурге - к спектаклю «Папа» с Сергеем Маковецким.
Кино: «Клипмейкеры и милое приключение»
В кинотеатрах под Новый год состоится несколько интересных премьер. В частности, на экраны вышла комедия «Елки-Иголки» с Гариком Сукачевым, который рассказал НСН, чем его привлекла эта картина.
«Два-три раза в год мне присылают сценарии, я читаю и говорю: «Ну зачем мне там сниматься, есть огромное количество хороших актеров». Режиссер-постановщик Александр Баршак позвонил мне лично и пригласил сняться в кино. Я много раз в жизни актерствовал, но в таком материале не существовал. Он интересен тем, что у моего персонажа нет ни одного слова и он даже не ходит, его возят на инвалидной коляске. И я подумал: «Это будет милое приключение, давай-ка попробуем». По-актерски это было интересно, хотя я давно не очень люблю быть артистом. Все зависит от материала, я люблю драматический, где есть, что играть», - рассказал НСН Гарик Сукачев, в свое время снявший фильмы «Кризис среднего возраста», «Праздник» и «Дом солнца».
Дети в праздники увидят пятую часть франшизы «Иван Царевич и Серый Волк», 1 января стартуют в прокате французский фильм «Белль и Себастьян: Новое поколение», а также «Чебурашка» с Сергеем Гармашем, который министр культуры Ольга Любимова назвала одним из самых ожидаемых фильмов 2023 года.
Ну а Гарик Сукачев рекомендовал НСН посмотреть комедию «Клипмейкеры» Григория Константинопольского, которая выйдет на российские экраны 5 января.
«Новый фильм Гриши Константинопольского рассказывает о становлении клипмейкерства в 1990-е годы. Я не смог сходить на премьеру, но сказал себе и своей семье, что мы пойдем обязательно. Это часть моей молодости, я был одним из тех людей, которые участвовали в этом, и, конечно, лично знаю всех московских ребят, это товарищи моей молодости. С удовольствием пойду посмотреть фильм, тем более Гриша – очень большой режиссер и сценарист, я люблю все, что он делает, что-то более удачно, что-то менее, но это всегда интересно. Он снимал клипы для "Бригады С", мы знаем друг друга всю жизнь», - признался музыкант.
Кроме того, он рассказал о понравившихся сериалах.
«В кино в этом году я не ходил ни разу, но посмотрел дикое количество сериалов. "Юззз" я посмотрел с удовольствием, "Солдаут" мне понравился, но не могу сказать, что весь в целом. И тот, и другой – это пришло новое, очень сильное поколение и режиссеров, и актеров, и монтажеров с операторами, я его прямо вижу, и это здорово. А еще "Вампиры средней полосы", "Чики", хотя его я не назову самым лучшим, но это сериалы выходного дня, когда у тебя есть время и ты хочешь что-то легкое», - посоветовал Сукачев.
А также: «Ледовые шоу и волшебные путешествия»
В новогодние праздники россиян ждут сразу несколько масштабных ледовых шоу.
«Аленький цветочек» Татьяны Навки увидят в Сочи, «Лебединое озеро» с Евгением Плющенко – в Санкт-Петербурге, а «Морозко» Ильи Авербуха - в Барнауле.
Кроме того, в Москве покажут шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко «Снегурочка» с участием Александры Трусовой, а в Северной столице - мюзикл на льду Татьяны Навки «Спящая красавица».
Гарик Сукачев посоветовал всем в праздники побольше путешествовать, не забывая о катке и зимних шашлыках.
«Можно куда-то прокатиться, под Москвой много прекрасных маленьких городков и удивительных мест, куда можно за полтора часа доехать на машине. Можно поехать по Золотому кольцу в любую сторону, съездить в мои любимые Торжок, Звенигород или подальше – в Великий Новгород, Псков, на Волгу, на Оку, в Калугу, куда хотите. Сергиев Посад и Переславль-Залесский рядом с Москвой, я много раз там был. Мы любим с женой сесть в машину и поехать, куда глаза глядят, нам это нравится, потому что мы путешественники. Безусловно, люди получат огромное удовольствие. Можно остаться в Москве, пойти на ВДНХ, в музеи, на каток, сделать зимние шашлыки», - рекомендовал музыкант.
Сукачев также пожелал всем снега в Новый год и признался, что рад отметить его в России.
«Я очень рад, что не собираюсь в дальние страны, не потому, что нельзя, можно, но в этом году мне очень хочется остаться на Новый год в России. Правда, говорят, что снега не будет, и это мне не нравится. Мы северные люди, нам снег нужен, а когда на пальме висят елочные шары, меня это никогда не приводило в священный трепет. Я видел такое много раз, но кроме недоумения это ничего не вызывало. Для нас Новый год и Старый Новый год – это волшебные праздники и для детей, и для взрослых. Это лучший праздник на свете», - подчеркнул собеседник НСН.
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