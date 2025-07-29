ФРГ: Берлин принял к сведению слова Путина об оснащении ВМФ РФ

Берлин принял к сведению слова президента России Владимира Путина об оснащении Военно-морского флота РФ передовой техникой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Германии.

В Санкт-Петербурге заявили об отмене парада на День ВМФ

«Мы это принимаем, конечно, к сведению», — заявил официальный представитель военного ведомства Кеннет Хармс.

Ранее глава государства назвал приоритетной задачей для ВМФ повышение его боевых возможностей. Этому придается первостепенное значение.

До этого Путин утвердил Стратегию развития ВМФ до 2050 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: www.kremlin.ru
ТЕГИ:ГерманияРоссияВМФ РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры