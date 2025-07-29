ФРГ: Берлин принял к сведению слова Путина об оснащении ВМФ РФ
29 июля 202502:03
Берлин принял к сведению слова президента России Владимира Путина об оснащении Военно-морского флота РФ передовой техникой, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны Германии.
«Мы это принимаем, конечно, к сведению», — заявил официальный представитель военного ведомства Кеннет Хармс.
Ранее глава государства назвал приоритетной задачей для ВМФ повышение его боевых возможностей. Этому придается первостепенное значение.
До этого Путин утвердил Стратегию развития ВМФ до 2050 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru