ФРГ: Берлин принял к сведению слова Путина об оснащении ВМФ РФ

«Мы это принимаем, конечно, к сведению», — заявил официальный представитель военного ведомства Кеннет Хармс.

Ранее глава государства назвал приоритетной задачей для ВМФ повышение его боевых возможностей. Этому придается первостепенное значение.

До этого Путин утвердил Стратегию развития ВМФ до 2050 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

