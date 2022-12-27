«Помилуйте!»: Кинокритик не поверил в 60 русских блокбастеров
Прогноз министра культуры по масштабному производству отечественных фильмов маловероятен при существующих проблемах киноиндустрии, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Министр культуры Ольга Любимова права в том, что нужно выпускать 300 российских фильмов в год, однако при нынешнем состоянии киноиндустрии такие темпы невозможны. Об этом НСН заявил кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее министр культуры Ольга Любимова в интервью агентству ТАСС заявила, что в год в России нужно снимать порядка 300 фильмов, из которых 60 должны быть блокбастерами. Отмечается также, что государство выделило на съемки отечественного кино 11,6 млрд рублей. Шнейдеров назвал прогноз Любимовой излишне оптимистичным.
«Из проката ушел Голливуд, но русскому кино от этого легче не стало. Окупилось примерно 5% российских фильмов, как это было и раньше. Самые кассовые релизы откладывают на длительный срок. Так, перенесен «Декабрь» Клима Шипенко, с картиной «Вызов» вообще непонятно, что будет, перенесен «Нюрнберг», не выдано прокатное удостоверение фильму Виктора Гинзбурга «Ампир V» по Пелевину из-за того, что там главную роль сыграл Оксимирон (Мирон Федоров, признан в России иноагентом). Выпускать пять кассовых фильмов ежемесячно — помилуйте, в Америке пять блокбастеров в месяц не всегда выходят! Выпускать пять картин, равных «Легенде №17», «Движению вверх», «Последнему богатырю», «Холопу» и так далее, на мой взгляд, пока невозможно. Для этого необходима очень хорошо отлаженная система кинопроката. Когда русские продюсеры перестанут зарабатывать на производстве, когда их доход будет напрямую зависеть от успеха фильмов в кино, тогда появится надежда на улучшение ситуации», — сказал Шнейдеров.
Также собеседник НСН указал на существенные проблемы в индустрии кинопроката.
«Боюсь, что от выделенных миллиардов толку не будет, поскольку эти деньги дадут отдачу через полтора-два года. Это время кинотеатры не выдержат — они закроются и вновь превратятся в мебельные салоны. Уже сейчас множество кинотеатров закрылось, многие кинозалы работают только в пятницу, субботу и воскресенье», — посетовал кинокритик.
В заключение Шнейдеров рассказал о состоянии российской киноиндустрии до ухода Голливуда.
«Ранее до экранов доходило порядка 180 фильмов в год, однако в эту цифру входили все фильмы, учитывая артхаус. Если же брать только более-менее кассовые фильмы, их ежегодно появлялось порядка 90. Отмечу — госпожа Любимова права в своих расчетах, нам нужно около 300 фильмов в год. Вот только даже в СССР, в состав которого входило 15 республик (и практически в каждой была своя киностудия, а то и не одна), ежегодно выпускалось примерно 360 фильмов. Поэтому сомневаюсь, что мы достигнем этих цифр», — резюмировал он.
Ранее Шнейдеров назвал уходящий год провальным для киноиндустрии. Он отметил, что большие кассовые сборы некоторых фильмов ничего не говорят о качестве картины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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