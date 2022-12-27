«Помилуйте!»: Кинокритик не поверил в 60 русских блокбастеров

Также собеседник НСН указал на существенные проблемы в индустрии кинопроката.

«Боюсь, что от выделенных миллиардов толку не будет, поскольку эти деньги дадут отдачу через полтора-два года. Это время кинотеатры не выдержат — они закроются и вновь превратятся в мебельные салоны. Уже сейчас множество кинотеатров закрылось, многие кинозалы работают только в пятницу, субботу и воскресенье», — посетовал кинокритик.

В заключение Шнейдеров рассказал о состоянии российской киноиндустрии до ухода Голливуда.

«Ранее до экранов доходило порядка 180 фильмов в год, однако в эту цифру входили все фильмы, учитывая артхаус. Если же брать только более-менее кассовые фильмы, их ежегодно появлялось порядка 90. Отмечу — госпожа Любимова права в своих расчетах, нам нужно около 300 фильмов в год. Вот только даже в СССР, в состав которого входило 15 республик (и практически в каждой была своя киностудия, а то и не одна), ежегодно выпускалось примерно 360 фильмов. Поэтому сомневаюсь, что мы достигнем этих цифр», — резюмировал он.

Ранее Шнейдеров назвал уходящий год провальным для киноиндустрии. Он отметил, что большие кассовые сборы некоторых фильмов ничего не говорят о качестве картины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

