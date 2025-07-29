Шаг к войне: Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в ультиматумы
Американский президент Дональд Трамп играет с Москвой в «игру ультиматумов», это шаг к войне «с его собственной страной», заявил в соцсети Х зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Так он отреагировал на слова главы США о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной. По словам политика, «Россия — это не Израиль и даже не Иран» 2. «Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне», — написал Медведев.
Он призвал Трампа «не идти по пути Сонного Джо».
Американский лидер указал, что, говоря о 50-ти днях, «хотел быть щедрым», однако какого-либо прогресса он не видит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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