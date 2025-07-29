В США заметили белую акулу рекордных размеров
В США у берегов острова Нантакет в штате Массачусетс заметили белую акулу рекордных размеров, сообщает RT.
Самец достигает 4,2 метра в длину при весе около 750 килограммов. Исследователи окрестили его «величайшим воином океана».
Эту особь акулы-людоеда пометили датчиком для отслеживания перемещений в январе 2025 года. С тех пор она проделала путь от берегов Флориды до Северной Каролины.
Это самый крупный представитель вида, которого удалось обнаружить.
Ранее стало известно, что опасных для человека акул в России можно встретить в Японском близ Владивостока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru