В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека

В результате нападения с применением ножа в центре Лондона погибли два человека, еще двое находятся в больнице с серьезными ранениями. Об этом сообщила столичная полиция.

Инцидент произошел днем в здании, относящемся к коммерческой недвижимости, расположенном в районе Сазерк. Полицейские прибыли на место около 13:00 по местному времени после поступившего вызова. На месте происшествия скончался 58-летний мужчина. Позже в больнице умер второй пострадавший — 27-летний мужчина.

Полиция Лондона поймала второго подозреваемого в поджоге дома Стармера

Еще двое раненых остаются в медучреждении, их состояние оценивается как критическое. Один из них, по данным Скотленд-Ярда, подозревается в причастности к нападению.

В полиции подчеркивают, что происшествие не связано с терроризмом, угрозы для окружающих нет. Следственные органы начали проверку всех обстоятельств случившегося, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НападениеВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры