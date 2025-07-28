В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека

В результате нападения с применением ножа в центре Лондона погибли два человека, еще двое находятся в больнице с серьезными ранениями. Об этом сообщила столичная полиция.

Инцидент произошел днем в здании, относящемся к коммерческой недвижимости, расположенном в районе Сазерк. Полицейские прибыли на место около 13:00 по местному времени после поступившего вызова. На месте происшествия скончался 58-летний мужчина. Позже в больнице умер второй пострадавший — 27-летний мужчина.