В Лондоне при нападении с ножом погибли два человека
В результате нападения с применением ножа в центре Лондона погибли два человека, еще двое находятся в больнице с серьезными ранениями. Об этом сообщила столичная полиция.
Инцидент произошел днем в здании, относящемся к коммерческой недвижимости, расположенном в районе Сазерк. Полицейские прибыли на место около 13:00 по местному времени после поступившего вызова. На месте происшествия скончался 58-летний мужчина. Позже в больнице умер второй пострадавший — 27-летний мужчина.
Еще двое раненых остаются в медучреждении, их состояние оценивается как критическое. Один из них, по данным Скотленд-Ярда, подозревается в причастности к нападению.
В полиции подчеркивают, что происшествие не связано с терроризмом, угрозы для окружающих нет. Следственные органы начали проверку всех обстоятельств случившегося, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru