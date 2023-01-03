«Чебурашка» собрал рекордные 600 млн за два дня года

За два первых дня нового года фильм «Чебурашка» установил рекорд по сборам, говорится на сайте «Бюллетень кинопрокатчика».

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Уточняется, что 1 января кассовые сборы ленты составили 225 млн рублей, 2 января - 361 млн рублей.

Бюджет, потраченный на создание семейного фильма внушительный - 850 млн. Это больше, чем у кинокартины у «Сердца Пармы».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для самоокупаемости сборы должны быть в 2 раза больше бюджета.

