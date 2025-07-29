Индийский посол отреагировал на критику по закупкам нефти из России
Нью-Дели не может «отключить свою экономику», сообщил радио Times Radio индийский посол в Великобритании Викрам Дораисвами.
Так он отреагировал на критику по закупкам российской нефти. По словам дипломата, Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире, импортируя более 80% энергоносителей.
Отвечая на вопрос о близких связях Индии с Москвой, посол напомнил, что давние отношения восходят к эпохе, когда некоторые из западных партнеров Нью-Дели не продавали ей оружие, но продавали его соседним странам, которые использовали его только для нападения на Индию.
Ранее стало известно, что греческий флот продолжит перевозить нефть из России, несмотря на санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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