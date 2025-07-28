В Госдуме назвали нереалистичным возврат коллекторов в сферу ЖКХ

Предложение разрешить управляющим компаниям передавать долги граждан за коммунальные услуги третьим лицам, в том числе коллекторам, не имеет перспектив. Об этом заявила изданию РБК заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, комментируя соответствующую инициативу Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).

Ранее сообщалось, что глава совета АКОН Лина Ткаченко направила обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и Министерству строительства с просьбой вернуть управляющим компаниям право переуступать задолженности за жилищно-коммунальные услуги коллекторским агентствам.