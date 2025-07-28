В Госдуме назвали нереалистичным возврат коллекторов в сферу ЖКХ
Предложение разрешить управляющим компаниям передавать долги граждан за коммунальные услуги третьим лицам, в том числе коллекторам, не имеет перспектив. Об этом заявила изданию РБК заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, комментируя соответствующую инициативу Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).
Ранее сообщалось, что глава совета АКОН Лина Ткаченко направила обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и Министерству строительства с просьбой вернуть управляющим компаниям право переуступать задолженности за жилищно-коммунальные услуги коллекторским агентствам.
По словам Разворотневой, это предложение противоречит действующему законодательству. Она напомнила, что в 2023 году был принят закон, запрещающий уступку долгов граждан за услуги ЖКХ третьим лицам.
Депутат также подчеркнула, что проблемы с собираемостью платежей вызваны не отсутствием коллекторов, а рядом системных ограничений. В числе таких факторов она назвала сложности с доступом к персональным данным должников и высокие судебные пошлины. Разворотнева считает, что усилия следует направить на устранение этих барьеров, а не на возврат коллекторских схем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru