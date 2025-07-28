Невский проспект перекроют на две недели из-за ремонта
Движение по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге будет полностью закрыто для транспорта с 13 по 27 августа в связи с проведением дорожных работ. Об этом заявил вице-губернатор города Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По его словам, ремонт будет вестись поэтапно. Уже 28 августа движение по проспекту планируют восстановить. При этом поперечный проезд по крупным транспортным артериям — Адмиралтейскому проспекту, Садовой улице, Литейному проспекту и площади Восстания — останется доступным на протяжении всего периода работ.
Подготовка к ремонту начнется заранее. С 4 по 8 августа власти намерены провести работы на Дворцовом проезде без перекрытия движения. С 6 по 12 августа планируется ремонт трамвайных путей на перекрестке Невского и Литейного проспектов.
Линченко пояснил, что решение о полном перекрытии Невского проспекта связано с необходимостью сократить сроки ремонта с трех месяцев до менее чем трех недель. Этапы перекрытия и маршруты объезда городские власти пообещали своевременно публиковать на официальных платформах и в социальных сетях, передает «Радиоточка НСН».
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