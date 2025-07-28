Невский проспект перекроют на две недели из-за ремонта

Движение по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге будет полностью закрыто для транспорта с 13 по 27 августа в связи с проведением дорожных работ. Об этом заявил вице-губернатор города Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, ремонт будет вестись поэтапно. Уже 28 августа движение по проспекту планируют восстановить. При этом поперечный проезд по крупным транспортным артериям — Адмиралтейскому проспекту, Садовой улице, Литейному проспекту и площади Восстания — останется доступным на протяжении всего периода работ.