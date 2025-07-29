СМИ: ЕК может приостановить финпомощь Киеву

Это произойдет, если на Украине будут оказывать давление на антикоррупционные органы. Письмо об этом пришло после попытки лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины.

Получение документа подтвердила депутат Верховной рады и бывшая вице-премьер-министр по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ранее стало известно, что решение Зеленского о НАБУ и САП может испортить его имидж на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

