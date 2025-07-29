СМИ: ЕК может приостановить финпомощь Киеву
Еврокомиссия направила Киеву предупреждение о возможной приостановке финансовой помощи, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Это произойдет, если на Украине будут оказывать давление на антикоррупционные органы. Письмо об этом пришло после попытки лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины.
Получение документа подтвердила депутат Верховной рады и бывшая вице-премьер-министр по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Ранее стало известно, что решение Зеленского о НАБУ и САП может испортить его имидж на Западе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru