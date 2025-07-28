Индия отправит на орбиту гуманоидного робота перед пилотируемым полетом

Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена запустить на орбиту корабль с гуманоидным роботом в декабре 2025 года в рамках подготовки к своей первой пилотируемой миссии. Об этом заявил председатель ISRO Ваннияперумал Нараянан, сообщает издание Odisha Bytes.

По его словам, запуск робота по имени Виоммитра, имеющего женский облик, станет частью испытаний ключевых систем, предназначенных для пилотируемого космического корабля. Виоммитра должна протестировать работу систем жизнеобеспечения и управления полетом.