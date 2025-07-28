Индия отправит на орбиту гуманоидного робота перед пилотируемым полетом
Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена запустить на орбиту корабль с гуманоидным роботом в декабре 2025 года в рамках подготовки к своей первой пилотируемой миссии. Об этом заявил председатель ISRO Ваннияперумал Нараянан, сообщает издание Odisha Bytes.
По его словам, запуск робота по имени Виоммитра, имеющего женский облик, станет частью испытаний ключевых систем, предназначенных для пилотируемого космического корабля. Виоммитра должна протестировать работу систем жизнеобеспечения и управления полетом.
Нараянан добавил, что в 2026 году агентство планирует провести еще два беспилотных запуска. При условии их успешного завершения первый индийский пилотируемый полет в рамках программы «Гаганьян» намечен на март 2027 года.
О старте проекта «Гаганьян» впервые объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в 2018 году. Изначально запуск планировался на 2022 год, однако сроки неоднократно сдвигались из-за пандемии и технических сложностей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru