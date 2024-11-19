«Маршака не запретят»: В «Эксмо» заявили, что детские книги должны изучать психологи

Представители издательств и авторы детских книг потребовали представить полную версию исследования Союза писателей России, в котором сообщалось, что 60% детских книг якобы формируют негативные установки в сознании детей. Участники рынка сомневаются в корректности методологии, сообщает «Коммерсант». При этом исследование 930 детских книг, доступных в продаже, уже подтолкнуло комитет Госдумы по защите семьи обратиться к правительству РФ с просьбой задуматься о мерах против распространения деструктивной литературы. Капьев отметил, что подобные исследование должны проводить только профильные специалисты.

«Странно делать выводы на основании менее 1% книг, которые коллеги посмотрели. Знаю, что Российский книжный союз запрашивал исследование, но им никто ничего не предоставлял. На мой взгляд, любое исследование, особенно, если оно попадает в Госдуму, должны проводить специалисты. Исследования детских книг должны делать психологи, а этот анализ проводил детский автор, у которого книги давно выходили, притом в электронном виде», - заявил он.

По словам собеседника НСН, ему известно, что не все произведения, отобранные для анализа, сегодня издаются в стране.

«Сложно оценить ущерб для издательств в случае запрета произведений, все будет зависеть от конкретных книг. Насколько я знаю, в исследовании были книги, которые не издаются. Самыми продаваемыми в России остаются произведения﻿ Самуила Маршака, Владимира Маяковского, Агнии Барто, Елены Ульевой. Сомневаюсь, что их запретят», - предположил он.