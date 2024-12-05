Роман Пелевина «Круть» стал самой популярной книгой года

Пользователи сервисов Яндекс Книги и Яндекс Музыка в 2024 году чаще всего читали и слушали новый роман Виктора Пелевина «Круть». В рейтинге нон-фикшен литературы лидирует «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» Натальи Красновой.

Рейтинги рассчитаны по числу подписчиков, которые прослушали более двух минут аудио или прочли более 1850 символов книги в Яндекс Книгах и Яндекс Музыке с 1 января по 1 декабря 2024 года.

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В список наиболее популярных художественных книг также попали роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин», «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Дюна» Фрэнка Герберта. Аналитики отмечают, что это произведения, которые в этом году были экранизированы.

Больше половины топа нехудожественной литературы составили книги по психологии. В том числе «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» Михаила Лабковского, «Нежно-денежно. Книга о деньгах и душевном спокойствии» Ольги Примаченко. В список самого читаемого нон-фикшена также попали лонгселлер «Думай медленно... Решай быстро» и биография Илона Маска.

Самой дочитываемой книгой среди пользователей Яндекс Книг стал роман «Императорский Див. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, а самой обсуждаемой по количеству комментариев в сервисе – «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидиса.

Виктор Пелевин славится умением предвосхищать события и интересен даже тем, кто не читает книги, при этом его смешно сравнивать с Водолазкиным и Цыпкиным, сказала НСН шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева.

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ФОТО: пресс-служба Литрес
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