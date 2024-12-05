Роман Пелевина «Круть» стал самой популярной книгой года

В список наиболее популярных художественных книг также попали роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин», «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Дюна» Фрэнка Герберта. Аналитики отмечают, что это произведения, которые в этом году были экранизированы.

Больше половины топа нехудожественной литературы составили книги по психологии. В том числе «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» Михаила Лабковского, «Нежно-денежно. Книга о деньгах и душевном спокойствии» Ольги Примаченко. В список самого читаемого нон-фикшена также попали лонгселлер «Думай медленно... Решай быстро» и биография Илона Маска.

Самой дочитываемой книгой среди пользователей Яндекс Книг стал роман «Императорский Див. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, а самой обсуждаемой по количеству комментариев в сервисе – «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидиса.

Виктор Пелевин славится умением предвосхищать события и интересен даже тем, кто не читает книги, при этом его смешно сравнивать с Водолазкиным и Цыпкиным, сказала НСН шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева.

