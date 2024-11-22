«Бездарные тексты!»: Лукьяненко призвал не доверять нейросетям написание книг
Сергей Лукьяненко заявил НСН, что ИИ может использоваться лишь для создания обложек начинающих авторов.
В литературе нейросеть пока не может стать даже помощником писателю, так как не отличает факты от выдумки, заявил НСН российский писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры», романов «Спектр», «Геном», «Лабиринт отражений» и «Черновик» Сергей Лукьяненко.
Каждый третий творческий проект в России в 2024 году создавался при использовании искусственного интеллекта, пишут «Известия» со ссылкой на президента коммуникационной группы PROGRESS Дмитрия Солопова. По данным издания, с помощью нейросети среди прочего уже был доозвучен сериал «Свои» на Пятом канале, а телеканал СТС выпустил сериал «Сидоровы» по сценарию ИИ. Лукьяненко уверен, что этот тренд не дошел до литературы.
«Слава Богу, что я пока не нуждаюсь в помощи нейросетей. В литературе нейросеть пока не помощник. Это не та сфера, где можно что-то получить таким образом. В качестве помощника или замены художника нейросеть работает, тут надо признать, многие этим пользуются. Но она все равно создает упрощенный продукт. Начинающие авторы очень часто таким образом свои обложки книг создают. Пока человек в любом случае лучше даже в рамках художественного оформления. Но для художников нейросеть – это уже конкурент, проблема», - предупредил он.
При этом, по его словам, в литературе нейросеть может лишь штамповать бездарные тексты, а при сборе информации человек рискует наткнуться на ложные данные.
«А в литературе можно штамповать только какие-то проходные и бездарные тексты. Возможно, этим кто-то уже и пытается пользоваться. Я не думаю, что там будет достойный результат в ближайшее время. Дело в том, что нейросеть создает из уже имеющихся материалов, она не обладает самосознанием, разумом, создать принципиально новое она не может. Нейросеть удобна для сбора информации, она позволяет получить быстрый ответ, но гарантии нет, что ответ этот будет правильный. Этот ответ всегда нужно проверять, так как нейросеть способна создать вымышленную новость. Однажды я задал вопрос про естественный спутник Венеры, нейросеть мне долго рассказывала про этот несуществующий спутник. Вероятно, информация была собрана из фантастических произведений, домыслов», - рассказал собеседник НСН.
Из-за развития нейросетей могут полностью исчезнуть некоторые кинопрофессии, поэтому прошедшая громкая забастовка в Голливуде вполне объяснима, заявил ранее кинокритик Давид Шнейдеров «Радиоточке НСН».
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