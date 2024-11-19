«Пахнет вкусовщиной»: Рубальская призвала не торопиться с запретом 60% детских книг

Представители издательств и авторы детских книг потребовали опубликовать полную версию исследования Союза писателей России, в котором сообщалось, что 60% детских книг якобы формируют негативные установки в сознании детей. Участники рынка называют аналитику «нерепрезентативной», а также сомневаются в корректности методологии, пишет «Коммерсант». Исследование уже подтолкнуло комитет Госдумы по защите семьи обратиться к правительству РФ с просьбой задуматься о мерах против распространения деструктивной литературы. Рубальская отметила, что ей пока не попадалась литература, которая как-то извращала бы детское мышление.



«Я с этим исследованием не знакома, но у меня есть опыт общения с издательствами. У меня тоже вышла книжка детских стихов. Я могу сказать, что в больших издательствах работают очень грамотные, хорошо образованные редакторы. Я не думаю, что они допускают какие-то такие вещи. Может быть, все не так серьезно. Деструктивным же можно назвать что кому на ум придет. Я с таким пока не сталкивалась. Мне не попадалось на глаза то, что извращает детское мышление. Этот вопрос попахивает вкусовщиной и ненужной превышенной строгостью оценок», - сказала собеседница НСН.