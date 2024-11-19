«Пахнет вкусовщиной»: Рубальская призвала не торопиться с запретом 60% детских книг
Поэтесса Лариса Рубальская в эфире НСН заподозрила Союз писателей России в превышении строгости оценок детских книг.
Советская и российская поэтесса, автор песен Лариса Рубальская в эфире НСН заявила, что ни разу не сталкивалась с детскими книгами, которые извращали бы мышление, поэтому считает повышенный контроль деятельности издательств излишним.
Представители издательств и авторы детских книг потребовали опубликовать полную версию исследования Союза писателей России, в котором сообщалось, что 60% детских книг якобы формируют негативные установки в сознании детей. Участники рынка называют аналитику «нерепрезентативной», а также сомневаются в корректности методологии, пишет «Коммерсант». Исследование уже подтолкнуло комитет Госдумы по защите семьи обратиться к правительству РФ с просьбой задуматься о мерах против распространения деструктивной литературы. Рубальская отметила, что ей пока не попадалась литература, которая как-то извращала бы детское мышление.
«Я с этим исследованием не знакома, но у меня есть опыт общения с издательствами. У меня тоже вышла книжка детских стихов. Я могу сказать, что в больших издательствах работают очень грамотные, хорошо образованные редакторы. Я не думаю, что они допускают какие-то такие вещи. Может быть, все не так серьезно. Деструктивным же можно назвать что кому на ум придет. Я с таким пока не сталкивалась. Мне не попадалось на глаза то, что извращает детское мышление. Этот вопрос попахивает вкусовщиной и ненужной превышенной строгостью оценок», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, писательскому сообществу необходим ознакомиться с вышеупомянутым исследованием, чтобы обсуждать возможные запреты более предметно.
«Пусть опубликуют полное исследование, дадут посмотреть, создадут компетентную комиссию. Если все будут согласны с тем, что там что-то не так, то ладно, а если будут вкусовщина и странный подход, то не надо ничего запрещать», - подытожила поэтесса.
Ранее член комитета Государственной думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с НСН заявил, что перед тем как запрещать детские книги, нужно четко определить критерии деструктивной литературы.
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