«В этом сезоне мне особенно понравился спектакль Владимира Панкова «Курьер» в театре ЦДР. Всем рекомендую на него сходить. Мы все знаем фильм, я очень люблю этот фильм Шахназарова. Но спектакль вообще не похож на фильм. Это произведение выражено театральными законами и приемами, с новыми смыслами, с прекрасными актерскими работами – Наталья Щукина, Сергей Юшкевич… Главную роль там исполнил прекрасный молодой артист Александр Фокин, я даже после этого позвал его на кастинг к себе в сериал. Мне кажется, что он стал открытием этого сезона. Спектакль как-то попадает в нерв, он очень смешной и трагический одновременно. Как-то там все сложилось», - сказал он в пресс-центре НСН.

Своими любимыми постановками также поделилась генеральный директор продюсерской компании «Театральная площадь» Ирина Григорьева. Главным впечатлением года она назвала мюзикл «Вальс-Бостон».

«Есть несколько театров, которые просто мои любимые. Это РАМТ, в котором я выросла и долгие годы работала. Недавно Алексей Бородин представил премьеру «Игра интересов», это всегда человеческое событие. Это всегда очень мощное и сильное высказывание. Еще я очень люблю театр Пушкина, там смело можно идти на любой спектакль, так как это всегда будут очень сильные эмоции. Но самое сильное и неожиданное мое впечатление этого года – это мюзикл «Вальс-Бостон». Я шла очень скептически настроенная. Я видела «Ничего не бойся, я с тобой», понимала, что «Секрет» - это другая стилистика, атмосфера, а Розенбаум сложнее гораздо. Вообще я слабо понимала, как его песни можно выстроить в какой-то сюжет. Поэтому это было потрясение, второе действие я не могла смотреть без слез, потому что у меня ком в горле. Это картина эпохи, человеческой истории, прекрасные декорации, потрясающие актерские работы. Это очень круто сделано. Для меня самое главное – это мое эмоциональное включение, когда я перестаю смотреть, кто и откуда выходит, я становлюсь просто открытым зрителем. Поэтому это очень мощная работа всей команды», - отметила она в пресс-центре НСН.

Театральный критик Марина Дмитревская в беседе с НСН отметила постановки первой половины уходящего года. Дмитревская выделила спектакль «Гамлет» в постановке Мурата Абулкатинова в Театре на Таганке, а также «Шинель» Антона Фёдорова и «Три сестры» Андрея Маника, поставленные в пространстве «Внутри».

«Из московских спектаклей хорошие отзывы многих моих коллег получил «Гамлет», поставленный Муратом Абулкатиновым в Театре на Таганке. Там очень хороший новый текст Ники Ратмановой, написанный по мотивам шекспировской пьесы. Кроме того, в этом спектакле была представлена новая концепция героя, которого играет Сергей Кирпичёнок. Выделю также два спектакля пространства «Внутри»: «Шинель» Антона Фёдорова и «Три сестры» Андрея Маника», - отметила она.