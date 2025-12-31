«Это было потрясение!»: Названы лучшие российские спектакли 2025 года
«Утиная охота», «Обломов», «Каренина», «Вальс-Бостон» - уходящий год подарил зрителям комедии, драмы и мюзиклы, а театральные критики специально для НСН выбрали лучшие работы культурных кузниц.
Подводя культурные итоги уходящего года, театральные критики Марина Дмитревская и Юлия Клейман, режиссер Данил Чащин, генеральный директор продюсерской компании «Театральная площадь» Ирина Григорьева и театральный обозреватель НСН Михаил Синтин назвали лучшие спектакли столичных (и не только) театров.
В центре внимания в этом году оказался спектакль «Курьер», вышедший на сцену в самом конце 2024 года. Все это время зрители в соцсетях называли работу Владимира Панкова невероятно сильной и необычной. Постановку выделил и режиссер Данил Чащин.
«В этом сезоне мне особенно понравился спектакль Владимира Панкова «Курьер» в театре ЦДР. Всем рекомендую на него сходить. Мы все знаем фильм, я очень люблю этот фильм Шахназарова. Но спектакль вообще не похож на фильм. Это произведение выражено театральными законами и приемами, с новыми смыслами, с прекрасными актерскими работами – Наталья Щукина, Сергей Юшкевич… Главную роль там исполнил прекрасный молодой артист Александр Фокин, я даже после этого позвал его на кастинг к себе в сериал. Мне кажется, что он стал открытием этого сезона. Спектакль как-то попадает в нерв, он очень смешной и трагический одновременно. Как-то там все сложилось», - сказал он в пресс-центре НСН.
Своими любимыми постановками также поделилась генеральный директор продюсерской компании «Театральная площадь» Ирина Григорьева. Главным впечатлением года она назвала мюзикл «Вальс-Бостон».
«Есть несколько театров, которые просто мои любимые. Это РАМТ, в котором я выросла и долгие годы работала. Недавно Алексей Бородин представил премьеру «Игра интересов», это всегда человеческое событие. Это всегда очень мощное и сильное высказывание. Еще я очень люблю театр Пушкина, там смело можно идти на любой спектакль, так как это всегда будут очень сильные эмоции. Но самое сильное и неожиданное мое впечатление этого года – это мюзикл «Вальс-Бостон». Я шла очень скептически настроенная. Я видела «Ничего не бойся, я с тобой», понимала, что «Секрет» - это другая стилистика, атмосфера, а Розенбаум сложнее гораздо. Вообще я слабо понимала, как его песни можно выстроить в какой-то сюжет. Поэтому это было потрясение, второе действие я не могла смотреть без слез, потому что у меня ком в горле. Это картина эпохи, человеческой истории, прекрасные декорации, потрясающие актерские работы. Это очень круто сделано. Для меня самое главное – это мое эмоциональное включение, когда я перестаю смотреть, кто и откуда выходит, я становлюсь просто открытым зрителем. Поэтому это очень мощная работа всей команды», - отметила она в пресс-центре НСН.
Театральный критик Марина Дмитревская в беседе с НСН отметила постановки первой половины уходящего года. Дмитревская выделила спектакль «Гамлет» в постановке Мурата Абулкатинова в Театре на Таганке, а также «Шинель» Антона Фёдорова и «Три сестры» Андрея Маника, поставленные в пространстве «Внутри».
«Из московских спектаклей хорошие отзывы многих моих коллег получил «Гамлет», поставленный Муратом Абулкатиновым в Театре на Таганке. Там очень хороший новый текст Ники Ратмановой, написанный по мотивам шекспировской пьесы. Кроме того, в этом спектакле была представлена новая концепция героя, которого играет Сергей Кирпичёнок. Выделю также два спектакля пространства «Внутри»: «Шинель» Антона Фёдорова и «Три сестры» Андрея Маника», - отметила она.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин составил свой рейтинг спектаклей 2025 года. На условное первое место он поставил спектакль Антона Федорова «Утиная охота» в БДТ имени Товстоногова. Далее в списке «На дне» в Александринском театре в постановке худрука Никиты Кобелева по мотивам пьесы Горького. На третьем месте – «Театральный роман» в Театре Ленсовета в постановке Романа Габриа, а также «Обломов» в Александринском театре в постановке Андрея Прикотенко. В «лауреатах» также «Залетные» в Мастерской под руководством Григория Козлова в постановке Григория Козлова и Михаила Гаврилова, «Брат Андрей» - «Драмплощадка» в постановке Дмитрия Крестьянкина, «Мой друг Лапшин» - Александринский театр, режиссер Елена Павлова.
«Также мне лично очень понравился "Макбет", поставленный Андреем Кончаловским в театре Моссовета, и "Чуковский" в постановке Саввы Савельева в Театре имени Ермоловой», - рассказал он.
Со своей стороны, театральный критик из Санкт-Петербурга Юлия Клейман представила свой топ спектаклей: «Утиная охота» Антона Федорова (БДТ, Петербург), «Вопль впередсмотрящего» Бориса Павловича» (Скороход, Петербург), «Картотека» Надежды Кубайлат (MON, Казань), «Горький/Толстой. Воспоминания» Дмитрия Волкострелова, «Квартал, скрытый в листве» Никиты Васильева (фестиваль «Специфик», Нижний Новгород), «Бери и помни» Аэлиты Садретдиновой и Валерии Шараповой («Космос», Тюмень), «Иван» Станислава Садыкова (Театр кукол им. Гайдара, Кемерово).
Под конец года столичные зрители увидели громкую премьеру спектакля «Каренина» режиссёра Данила Чащина на сцене Российского академического молодёжного театра (РАМТ), работа вызвала ажиотаж, но неоднозначные оценки.
Режиссер Данил Чащин в пресс-центре НСН признался, что не все поняли его вариант «Карениной», он получал даже письма с угрозами.
«После премьеры мне три дня пишут отзывы очень разные. Одни в восторге, другие пишут с угрозами: мол, как вам не стыдно… Понятно одно, что равнодушных осталось мало. Это спектакль по мотивам «Карениной» - самый экранизируемый роман в мире, мы хотели сделать свое видение. В сюжете не так много путей развития, но есть разное восприятие. Там очень сильная команда. Спектакль у нас называется не «Анна Каренина», а просто «Каренина», потому что в самом названии - решение. Главную героиню в романе Льва Толстого воспринимают только как жену влиятельного чиновника, а её такое положение не устраивает. Каренина борется за свою субъектность. Она хочет, чтобы все воспринимали её как Анну. Вот на эту тему мы и хотим порассуждать», - рассказал он.
Актриса Ангелина Стречина поделилась с НСН, что всегда мечтала сыграть роль Анны Карениной, и получила приглашение сыграть эту роль в новом спектакле в РАМТ без проб.
«"Удивлять" нашей Карениной не хочется. Все-таки, на мой взгляд, это не та героиня. Если брать роман как первоисточник, то самое интересное здесь для артиста - найти еще что-то новое и глубокое в этих героях. Оригинал - это огромная работа о человеческих душах, о разных людях с их разными мирами, а в нашем спектакле мы акцентируем внимание все же на истории Анны, Вронского, Каренина и Китти. Это своего рода возможность рассмотреть большое полотно под микроскопом», - подчеркнула Стречина.
При этом театральный обозреватель НСН Михаил Синтин посоветовал сделать выбор в пользу другой «Карениной», которую поставил Андрей Прикотенко в Малом театре.
«Это было, по крайней мере, красиво», - заключил он.
Ранее Валерий Сюткин поделился в разговоре с НСН, что в уходящем году посмотрел весь репертуар театра на Малой Бронной и особенно выделил «Смерть Тузенбаха» Константина Богомолова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Это было потрясение!»: Названы лучшие российские спектакли 2025 года
- СМИ: К концу 2025 года ФНС недополучила из-за блогеров свыше 1,8 млрд рублей
- СМИ: За атакой на резиденцию Путина стоят Киев и Лондон
- «Дайте танк», «Кухни» и идеальная попса: Алиса Вокс о музыкальных фаворитах 2025 года
- МО: За ночь ПВО сбили 86 дронов ВСУ
- «Важно стараться быть лучше»: Сокуров пожелал россиянам мира и здоровья в новом году
- На Кубани из-за техсбоя задержали почти 20 поездов
- Релиз Green Day и реюнион Oasis включили в топ музыкальных событий года
- Институт Пушкина: Россияне стали отказываться от англицизмов
- В РФ начали блокировать снятие крупной суммы наличных через банкоматы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru