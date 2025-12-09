«Сопоставимо с кино»: Почему в России растут цены билетов на мюзиклы

Как добавил собеседник НСН, в Московском театре мюзикла заинтересованы в том, чтобы спектакли были общедоступными.

«Наш театр с 1 января не будет повышать цены на билеты, оставим на прежнем уровне. Считаем, что театр должен быть общедоступен. У нас очень разнообразная ценовая политика. Есть билеты за 800 рублей, что конкурирует по стоимости с билетом в кино. Есть билеты за 12-15 тысяч на кассовые спектакли. Там работает динамическая система: мы видим спрос, соответственно, повышается и стоимость предложения», - заявил Новиков.

Ранее народный артист РФ Евгений Стеблов заявил, что билеты в театр должны быть общедоступными. По его словам, возможность купить билет без ущерба для личного и семейного бюджета должна быть у каждого человека. Билеты по 450 тысяч рублей на балет «Щелкунчик» в Большом театре – это спекуляция, передает «Радиоточка НСН».

