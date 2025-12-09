«Сопоставимо с кино»: Почему в России растут цены билетов на мюзиклы

За последние 5 лет билеты на мюзикл подорожали на 20%, что соответствует актуальной экономической ситуации, сказал НСН Александр Новиков.

Театры должны платить зарплату сотрудникам, потому рост стоимости билетов на мюзикл в текущей экономической ситуации неизбежен, заявил в пресс-центре НСН генеральный продюсер и генеральный директор Московского театра мюзикла по центру Александр Новиков.

Теплота и душевность: Чем мюзиклы покорили российского зрителя

«У меня недавно была переписка со зрителем, он написал: «Вот, вы повышаете цены. Билет, который 5 лет назад стоил столько-то сейчас на 20% дороже». Да, на 20% дороже, но вы зайдите в магазин, и посмотрите, как изменились цены с 2020 года. У нас есть актеры, которым надо платить зарплату, их много. Есть работники технической части, которые тоже хотят кормить свои семьи. Не говорим о руководстве, которое должно на это реагировать. Безусловно, цены будут расти. Если у нас будет прекрасная жизнь, наступит стабильность, мы не будем повышать цены на билеты», - сказал он.

Продюсер заявил о нехватке артистов мюзикла в России

Как добавил собеседник НСН, в Московском театре мюзикла заинтересованы в том, чтобы спектакли были общедоступными.

«Наш театр с 1 января не будет повышать цены на билеты, оставим на прежнем уровне. Считаем, что театр должен быть общедоступен. У нас очень разнообразная ценовая политика. Есть билеты за 800 рублей, что конкурирует по стоимости с билетом в кино. Есть билеты за 12-15 тысяч на кассовые спектакли. Там работает динамическая система: мы видим спрос, соответственно, повышается и стоимость предложения», - заявил Новиков.

Ранее народный артист РФ Евгений Стеблов заявил, что билеты в театр должны быть общедоступными. По его словам, возможность купить билет без ущерба для личного и семейного бюджета должна быть у каждого человека. Билеты по 450 тысяч рублей на балет «Щелкунчик» в Большом театре – это спекуляция, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
