«Признаюсь, проб у меня не было. Меня пригласили сразу играть в спектакле и на встречу-знакомство с режиссером Данилом Чащиным, конечно. Встреча прошла замечательно, с того самого вечера грежу нашим спектаклем. Я мечтала об этой роли, ведь это классика, известная во всем мире героиня. Сейчас отношусь несколько иначе, но даже с большим пиететом. Соглашусь, что Каренина для актрис – такая же заветная роль, как для актеров – Гамлет, хотя зависит от актрисы и ее целей в жизни», - рассказала она.

По словам актрисы, спектакль ближе познакомит аудиторию с героями.



«"Удивлять" нашей Карениной не хочется. Все-таки, на мой взгляд, это не та героиня. Если брать роман как первоисточник, то самое интересное здесь для артиста - найти еще что-то новое и глубокое в этих героях. Оригинал - это огромная работа о человеческих душах, о разных людях с их разными мирами, а в нашем спектакле мы акцентируем внимание все же на истории Анны, Вронского, Каренина и Китти. Это своего рода возможность рассмотреть большое полотно под микроскопом», - подчеркнула Стречина.

