«Получила роль без проб»: Актриса Стречина о «Карениной» на сцене РАМТ
Актриса Ангелина Стречина рассказала НСН, что новый спектакль позволит зрителю рассмотреть большое полотно романа Льва Толстого под микроскопом.
Актриса Ангелина Стречина призналась НСН, что всегда мечтала сыграть роль Анны Карениной, и получила приглашение сыграть эту роль в новом спектакле в РАМТ без проб.
Чащин ранее рассказал НСН, что его спектакль «Каренина» расскажет о борьбе главной героини за право быть собой. Премьера на сцене РАМТ состоится 24 и 25 ноября. Ангелина Стречина уточнила, что относится к роли Карениной с большим пиететом.
«Признаюсь, проб у меня не было. Меня пригласили сразу играть в спектакле и на встречу-знакомство с режиссером Данилом Чащиным, конечно. Встреча прошла замечательно, с того самого вечера грежу нашим спектаклем. Я мечтала об этой роли, ведь это классика, известная во всем мире героиня. Сейчас отношусь несколько иначе, но даже с большим пиететом. Соглашусь, что Каренина для актрис – такая же заветная роль, как для актеров – Гамлет, хотя зависит от актрисы и ее целей в жизни», - рассказала она.
По словам актрисы, спектакль ближе познакомит аудиторию с героями.
«"Удивлять" нашей Карениной не хочется. Все-таки, на мой взгляд, это не та героиня. Если брать роман как первоисточник, то самое интересное здесь для артиста - найти еще что-то новое и глубокое в этих героях. Оригинал - это огромная работа о человеческих душах, о разных людях с их разными мирами, а в нашем спектакле мы акцентируем внимание все же на истории Анны, Вронского, Каренина и Китти. Это своего рода возможность рассмотреть большое полотно под микроскопом», - подчеркнула Стречина.
