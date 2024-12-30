Культурные непримиренцы: Как Госдума воевала с артистами-иноагентами в 2024 году

ГАСТРОЛИ ИНОАГЕНТОВ И ОТМЕНЫ КОНЦЕРТОВ

В реестр иноагентов в РФ внесены такие деятели культуры, как, в частности, музыкальные исполнители Земфира*, Иван Алексеев* (Noize MC), Мирон Федоров* (Oxxxymiron), Елизавета Гырдымова* (Монеточка), Максим Покровский*, Борис Гребенщиков*, Андрей Макаревич*, Егор Бортник* (Лева «Би-2»), Алишер Моргенштерн*, Семен Слепаков*, юморист Максим Галкин*, актер Артур Смольянинов*, писатели Дмитрий Быков*, Дмитрий Глуховский*, Григорий Чхартишвили* (псевдоним Борис Акунин), Людмила Улицкая*, Тамара Эйдельман*, Линор Горалик* и популяризатор науки Ася Казанцева*.

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После отъезда из России музыканты группы «Би-2» стали «фактически банкротами», признавался лидер коллектива Егор Бортник (признан иноагентом) в интервью немецким СМИ. В России «Би-2» активно выступали на частных вечеринках и корпоративах. Лева отмечал, что после того, как музыканты группы активно выступили против спецоперации на Украине, этот заработок закончился.

В Европе в октябре 2023 года «Би-2» успели сыграть в Женеве, Цюрихе и Вене. С 27 октября того же года у них начался тур по США и Канаде. За несколько дней они успели сыграть в Майами, Торонто, Ванкувере, Калгари и Сан-Диего. В конце марта 2024 года «Би-2» закончили новый короткий тур по Европе, побывав в Вильнюсе, Варшаве, Дублине и Лондоне. Тур проводился для поддержки нового альбома «Аллилуйя».

При этом серия выступлений под называнием «Каникулы с «Би-2» должна была пройти в Турции с 24 по 28 апреля этого года, однако была отменена. Выступления в Кемере стали вторыми отмененными шоу «Би-2» после ареста всей рок-группы в Таиланде за нарушение миграционного законодательства. Также был отменен концерт в Дубае, который был запланирован на 17 февраля. После освобождения из тюрьмы в Таиланде «Би-2» пришлось поделить мир на «красные», «нейтральные» и «зеленые зоны», рассказывал Лева. По его словам, есть страны, где безопасно и небезопасно выступать. Такое отношение к потенциальным турам сильно повлияло на доходы.

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Земфира (признана иноагентом), которая сегодня проживает в Париже, в июле 2023 года рассказала поклонникам, что перестала думать о доме и много работает. По словам артистки, за границей ей предлагают больше концертов, чем в России. При этом в декабре того же года выступление Земфиры в одном из ресторанов Дубая отменили за два дня до назначенной даты. По информации Telegram-канала «Mash», концерт был отменен из-за плохой реализации билетов.

В июле 2024 года Земфира анонсировала тур по Европе. Артистка отправилась на гастроли осенью. Земфира дала концерт 13 сентября Белграде, 15-го числа – в Лимассоле, а 18-го – в Тбилиси. В октябре исполнительница выступила в Праге и Риге 7-го и 13-го числа соответственно.

Выступая в Праге, она поблагодарила российских поклонников за то, что они специально приехали на ее концерт. Певица призналась, что для нее важна поддержка людей, которые, живя в России, посещают ее концерты за рубежом.

«Для меня это очень важно. Будем ждать, когда встретимся там (в России – ред. НСН). А когда-нибудь мы там встретимся», – отмечала она.

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СМИ также писали о проблемах с концертами лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) за границей. По данным «Комсомольской правды», основной заработок Макаревича приходится на гонорары с концертов, однако сейчас артиста редко зовут на выступления. Издание пишет, что лидер «Машины времени» сегодня выступает чаще всего в малых залах и клубах. Также сообщается, что сейчас артист готов петь на корпоративах в России. Однако организаторы рассказали, что за минувший год не было ни одного заказчика. Кроме того, Макаревич все еще получает пенсию свыше 60 тысяч рублей из-за надбавки за звание народного артиста России.