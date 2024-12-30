Культурные непримиренцы: Как Госдума воевала с артистами-иноагентами в 2024 году
Минюст РФ на протяжении года взыскивал с артистов-иноагентов штрафы за несоблюдение маркировок, а Госдума ищет способы перекрыть их финансирование из РФ. Между тем «непатриотичные» музыканты продолжают ездить с гастролями за границей, в частности по странам Европы.
Госдума, Минюст РФ и общественники в 2024 году продолжили бороться с артистами-иноагентами, которые покинули Россию из-за спецоперации на Украине. Минюст на протяжении года взыскивает с них штрафы за несоблюдение маркировок иноагентов, а Госдума ищет способы перекрыть финансирование из России. Депутаты подчеркивают, что «поливать грязью Россию» и при этом «безбедно жить за границей», исправно получая деньги за использование фонограмм или доходы от продажи книг, больше не получится.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в середине ноября отмечал, что иноагентами в России признан 491 человек.
«Большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, ее граждан», – говорил Володин.
ГАСТРОЛИ ИНОАГЕНТОВ И ОТМЕНЫ КОНЦЕРТОВ
В реестр иноагентов в РФ внесены такие деятели культуры, как, в частности, музыкальные исполнители Земфира*, Иван Алексеев* (Noize MC), Мирон Федоров* (Oxxxymiron), Елизавета Гырдымова* (Монеточка), Максим Покровский*, Борис Гребенщиков*, Андрей Макаревич*, Егор Бортник* (Лева «Би-2»), Алишер Моргенштерн*, Семен Слепаков*, юморист Максим Галкин*, актер Артур Смольянинов*, писатели Дмитрий Быков*, Дмитрий Глуховский*, Григорий Чхартишвили* (псевдоним Борис Акунин), Людмила Улицкая*, Тамара Эйдельман*, Линор Горалик* и популяризатор науки Ася Казанцева*.
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После отъезда из России музыканты группы «Би-2» стали «фактически банкротами», признавался лидер коллектива Егор Бортник (признан иноагентом) в интервью немецким СМИ. В России «Би-2» активно выступали на частных вечеринках и корпоративах. Лева отмечал, что после того, как музыканты группы активно выступили против спецоперации на Украине, этот заработок закончился.
В Европе в октябре 2023 года «Би-2» успели сыграть в Женеве, Цюрихе и Вене. С 27 октября того же года у них начался тур по США и Канаде. За несколько дней они успели сыграть в Майами, Торонто, Ванкувере, Калгари и Сан-Диего. В конце марта 2024 года «Би-2» закончили новый короткий тур по Европе, побывав в Вильнюсе, Варшаве, Дублине и Лондоне. Тур проводился для поддержки нового альбома «Аллилуйя».
При этом серия выступлений под называнием «Каникулы с «Би-2» должна была пройти в Турции с 24 по 28 апреля этого года, однако была отменена. Выступления в Кемере стали вторыми отмененными шоу «Би-2» после ареста всей рок-группы в Таиланде за нарушение миграционного законодательства. Также был отменен концерт в Дубае, который был запланирован на 17 февраля. После освобождения из тюрьмы в Таиланде «Би-2» пришлось поделить мир на «красные», «нейтральные» и «зеленые зоны», рассказывал Лева. По его словам, есть страны, где безопасно и небезопасно выступать. Такое отношение к потенциальным турам сильно повлияло на доходы.
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Земфира (признана иноагентом), которая сегодня проживает в Париже, в июле 2023 года рассказала поклонникам, что перестала думать о доме и много работает. По словам артистки, за границей ей предлагают больше концертов, чем в России. При этом в декабре того же года выступление Земфиры в одном из ресторанов Дубая отменили за два дня до назначенной даты. По информации Telegram-канала «Mash», концерт был отменен из-за плохой реализации билетов.
В июле 2024 года Земфира анонсировала тур по Европе. Артистка отправилась на гастроли осенью. Земфира дала концерт 13 сентября Белграде, 15-го числа – в Лимассоле, а 18-го – в Тбилиси. В октябре исполнительница выступила в Праге и Риге 7-го и 13-го числа соответственно.
Выступая в Праге, она поблагодарила российских поклонников за то, что они специально приехали на ее концерт. Певица призналась, что для нее важна поддержка людей, которые, живя в России, посещают ее концерты за рубежом.
«Для меня это очень важно. Будем ждать, когда встретимся там (в России – ред. НСН). А когда-нибудь мы там встретимся», – отмечала она.
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СМИ также писали о проблемах с концертами лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) за границей. По данным «Комсомольской правды», основной заработок Макаревича приходится на гонорары с концертов, однако сейчас артиста редко зовут на выступления. Издание пишет, что лидер «Машины времени» сегодня выступает чаще всего в малых залах и клубах. Также сообщается, что сейчас артист готов петь на корпоративах в России. Однако организаторы рассказали, что за минувший год не было ни одного заказчика. Кроме того, Макаревич все еще получает пенсию свыше 60 тысяч рублей из-за надбавки за звание народного артиста России.
Между тем в этом году был отменен ряд концертов Максима Галкина (признан иноагентом). В частности, в Таиланде не состоялись концерты юмориста, которые были запланированы на 24 и 25 января. Так местные власти отреагировали на политические высказывания артиста во время выступлений. Концерт юмориста, намеченный в Таллине на 15 сентября, также был отменен. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, выступление не состоялось не из-за нераспроданных билетов. Он считает, что карьера Галкина и его супруги Аллы Пугачевой закончилась, поскольку «они никому не нужны за границей».
«Он там не нужен со своими пародиями. В Прибалтике сейчас отменяют русский язык. Это же головой надо думать. Там русскоязычной аудитории – с гулькин нос. Пусть он теперь со своей барыней живет в Израиле», – отмечал Соседов в разговоре с изданием «Абзац».
Как писал Telegram-канал «Mash», ранее правительство ОАЭ оштрафовало Галкина на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте. Сообщалось, что во время одного из выступлений в 2023 году он негативно высказывался о России и продолжил за зрителями проукраинский лозунг.
Так, ряд артистов-иноагентов открыто высказываются в поддержку Украины, в том числе Noize MC (признан иноагентом). Он появился в футболке с символикой организации «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в июне на выступлении в Испании. Один из посетителей концерта развернул флаг Украины с нанесенным на него гербом «Азова». В ответ Noize MC расстегнул рубашку, показав, что надел под нее футболку с запрещенной в РФ символикой бригады.
Позже стало известно, что его и Елизавету Гырдымову (Монеточка, признана иноагентом) выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2025 году.
КОНЕЦ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ РФ, ШТРАФЫ
Минюст РФ на протяжении года взыскивает через суд от артистов-иноагентов штрафы за несоблюдение маркировок, а Госдума ищет способы перекрыть им финансирование. Так, Мосгорсуд 6 мая признал законным еще один штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный певице Монеточке за неуказание статуса иноагента в публикациях в интернете. Этот штраф Монеточке назначили в июне 2023 года за распространение материалов на видеохостинге YouTube без указания соответствующей маркировки. Второй штраф в 30 тысяч рублей она получила спустя два месяца за публикации в Telegram-канале без указания своего статуса, его также ранее утвердил Мосгорсуд.
Позднее, в сентябре, прокуратура Москвы возбудила против Монеточки уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Ей грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
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Андрей Макаревич 12 октября обратился в Московский городской суд с жалобой по поводу второго штрафа из-за отсутствия маркировки в публикациях. В мае певца также обвинили в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
Вместе с тем в конце ноября Мосгорсуд оставил без изменений решение Таганского районного суда Москвы, оштрафовавшего Noize MC на 50 тысяч рублей. Причиной штрафа стало отсутствие обязательной маркировки в интернет-публикациях Алексеева. Постановление, вынесенное в апреле, было обжаловано, однако апелляционная жалоба музыканта осталась без удовлетворения.
Еще в марте в Савеловский суд Москвы поступили три административных протокола против Моргенштерна. Все они также связаны с неправильной маркировкой рекламных постов в Telegram-канале исполнителя. Позднее, в октябре, рэпер оплатил все назначенные ему ранее административные штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента.
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Власти намерены не только взыскивать штрафы, но и перекрыть финансирование иноагентам из РФ. Госдума 17 декабря приняла во втором и третьем чтениях законопроект о спецсчетах для иноагентов. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 28 декабря.
Речь идет о доходах лиц, находящихся под иностранным влиянием, от интеллектуальной и творческой деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам. Полученные доходы предлагается зачислять на специальный рублевый счет. Если иноагент не откроет его самостоятельно, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет гонорары.
С этого же счета можно будет списывать деньги в бюджет в случае взысканий. Распоряжаться накопленными средствами иноагент сможет после отмены статуса.
«Поливать грязью Россию и при этом безбедно жить за границей, исправно получая денежки за использование фонограмм или доходы от продажи книг, больше не получится», – так прокомментировал законопроект депутат Госдумы Петр Толстой.
Кроме того, Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов. По данным спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2023 году свыше 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу у иноагентов, что принесло им сотни миллионов рублей.
ГАЗМАНОВ И БОРОДИН ПРОТИВ «НЕПАТРИОТИЧНЫХ» АРТИСТОВ
Уехавших из РФ артистов-иноагентов активно критикуют ряд коллег по творческому цеху и общественники. Певец Олег Газманов в августе раскритиковал уехавших артистов, назвав их «врагами».
«Знаете, что больше всего поражает… Если ты уехал из России, то хотя бы оттуда не лей грязь на свою страну. Враги, одним словом. По-другому я назвать их не могу», – заявил артист в разговоре с mk.ru.
В свою очередь солист группы «Любэ», народный артист РФ Николай Расторгуев отмечал, что покинувшие Россию артисты вернутся обратно, но с позором.
«Покинули единицы, все остальные здесь. Я не понимаю, почему на них нужно обращать внимание. Они все вернутся, правда с позором!», – отмечал он в разговоре с ТАСС.
Расторгуев подчеркнул, что не понимает, как можно покинуть страну. Артист также ответил на вопрос, как относится к сбежавшим деятелям культуры – «никак».
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин известен своими заявлениями в отношении уехавших артистов. Он называл их «иудами» и «предателями». По мнению общественника, такие исполнители, вероятно, смогут получить прощение от президента. Однако, как он считает, народ никогда не забудет то, что они говорили и делали в тяжелый для страны период.
«Народ понимает, что это предатели, иуды настоящие, которые предали страну в трудную минуту. Если они смогут достучаться до президента, Владимира Путина, то, может быть, он и простит. А народ не простит. Потому что сегодня идет СВО, у многих мужья, сыновья, отцы воюют со странами НАТО. И для народа чужды высказывания того же Галкина против нашей страны», – говорил Бородин.
Также глава ФПБК пошутил, что он может подарить таким артистам лыжи, чтобы они их смазали и уехали подальше.
Музыкальный критик Сергей Соседов также критиковал уехавших из РФ артистов. Он отмечал, что героями можно называть лишь тех, кто остался и трудится на благо страны. А публицист Михаил Шахназаров обратил внимание на «панику» уехавших из России иноагентов из-за введения для них специальных счетов. Публицист отметил, что кураторы многих подобных деятелей «остались на местах», но самих личностей, попавших в реестр иноагентов, «выперли и сдали полностью».
«Я понимаю, зачем эти спецсчета. Контролировать деньги, контролировать их поведение. Будешь себя хорошо вести – дадим откусить со счета. Но зачем им это? Ведь они сказали, что прекрасно проживут без «этой страны». Пожалуйста, живите. Вон, «Би-2» проводит тур по США – Metallica испугалась такой конкуренции и отменила тур. Монеточка начала тур по Европе – и все местные звезды попрятались по углам», – съязвил Шахназаров в Rutube-шоу «Полный абзац».
Вместе с тем главный патриотический певец России Шаман (Ярослав Дронов) всегда аккуратно высказывается об уехавших артистах. В мае он отмечал в разговоре с сайтом aif.ru, что все люди «самостоятельно выбирают свой путь». Песня Шамана «Встанем», выпущенная за день до начала спецоперации, 23 февраля 2022 года, быстро попала в тренды соцсетей, передает «Радиоточка НСН».
* - В России внесены в реестр иноагентов
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