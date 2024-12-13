Художницу Екатерину Марголис признали иноагентом

Отмечается, что статус иноагента был присвоен ей за распространение недостоверной информации о политике и действиях российских властей, а также за фейки о Вооружённых силах РФ. Кроме того, Марголис выступала против проведения спецоперации на Украине.

По этим же причинам иноагентами были признаны художники Анатолий Осмоловский и Игорь Поночевный. Последний известен своими карикатурами, которые он выпускает под псевдонимом Алёша Ступин

«В связи с утратой признаков иноагента из реестра исключен А.В. Горпинченко, в связи с ликвидацией исключена ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право», - заключили в ведомстве.

Ранее Минюст РФ признал иноагентом политолога и журналистку Татьяну Становую, сообщает RT.

