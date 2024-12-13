Художницу Екатерину Марголис признали иноагентом
Минюст России признал иноагентом художницу и писателя Екатерину Марголис.Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что статус иноагента был присвоен ей за распространение недостоверной информации о политике и действиях российских властей, а также за фейки о Вооружённых силах РФ. Кроме того, Марголис выступала против проведения спецоперации на Украине.
По этим же причинам иноагентами были признаны художники Анатолий Осмоловский и Игорь Поночевный. Последний известен своими карикатурами, которые он выпускает под псевдонимом Алёша Ступин
«В связи с утратой признаков иноагента из реестра исключен А.В. Горпинченко, в связи с ликвидацией исключена ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих «Правозащитная группа «Гражданин. Армия. Право», - заключили в ведомстве.
Ранее Минюст РФ признал иноагентом политолога и журналистку Татьяну Становую, сообщает RT.
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- Художницу Екатерину Марголис признали иноагентом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru