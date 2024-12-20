Матвиенко: Законодательство против иноагентов продолжат ужесточать в России
В наступающем 2025 году российские парламентарии продолжат работу по ограничению вредоносной деятельности иностранных агентов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на закрытии осенней сессии 2024 года, сообщает «Российская газета».
«Мы видим, как все наше общество осуждает деятельность, так называемых, иногентов и иже с ними - людей без совести и чести, которые в самую трудную минуту для нашего отечества его предали», - подчеркнула спикер Совета Федерации.
Сенатор также добавила, что таким предателям, конечно, нет прощения.
Ранее Госдума приняла закон о введении обязательных рублевых спецсчетов для иноагентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прокурор попросил суд приговорить певца Шарлота к 7 годам и 5 месяцам колонии
- Грузинский премьер заявил о намерении внести изменения в закон об иноагентах
- Суд арестовал машиниста попавшего в аварию в Мурманской области поезда
- В Хорватии в школе подросток напал с ножом на семь человек
- СМИ: Блогер Артур Бабич переехал в Россию
- Матвиенко: Законодательство против иноагентов продолжат ужесточать в России
- В России возбудили уголовное дело против наемницы из Дании
- Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область
- Миронов призвал снизить процент по ипотеке до половины от ставки Центробанка
- Банк России неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru