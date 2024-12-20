Матвиенко: Законодательство против иноагентов продолжат ужесточать в России

«Мы видим, как все наше общество осуждает деятельность, так называемых, иногентов и иже с ними - людей без совести и чести, которые в самую трудную минуту для нашего отечества его предали», - подчеркнула спикер Совета Федерации.

Сенатор также добавила, что таким предателям, конечно, нет прощения.

Ранее Госдума приняла закон о введении обязательных рублевых спецсчетов для иноагентов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

