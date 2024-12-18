«Ищут возможности»: В индустрии подтвердили заработок иноагентов на российских стримингах
Часть музыкантов пытается получать доход через российские компании, часть – через западные, сказал в эфире НСН Алексей Козин.
Покинувшие Россию музыканты-иноагенты пытаются получать доходы от прослушивания своих композиций на российских стримингах, заявил в интервью НСН глава лейбла Navigator Records Алексей Козин.
Депутат Госдумы Андрей Луговой ранее рассказал НСН о своей инициативе, касающейся ограничения «иностранного участия» в распределении отчислений российских музыкальных платформ. По его словам, ушедшие из России западные лейблы создали прокси-компании, сотрудничающие с российскими стримингами, заключив при этом соглашения с музыкантами-иноагнетами и выплачивая им деньги.
«Это отчасти правда. Кто-то действует через российские компании, кто-то - через западные. Такая практика существует, люди ищут возможность обхода санкций. При этом в последние годы практически не происходит взаимодействия российских платформ с западными лейблами», - сказал Козин.
Депутат Андрей Луговой ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не призывает к запрету в России музыки западных исполнителей или музыкантов, признанных иноагентами, но считает, что доходы от прослушивания россиянами их композиций должно контролировать государство.
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