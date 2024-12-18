«Ищут возможности»: В индустрии подтвердили заработок иноагентов на российских стримингах

Покинувшие Россию музыканты-иноагенты пытаются получать доходы от прослушивания своих композиций на российских стримингах, заявил в интервью НСН глава лейбла Navigator Records Алексей Козин.

Депутат Госдумы Андрей Луговой ранее рассказал НСН о своей инициативе, касающейся ограничения «иностранного участия» в распределении отчислений российских музыкальных платформ. По его словам, ушедшие из России западные лейблы создали прокси-компании, сотрудничающие с российскими стримингами, заключив при этом соглашения с музыкантами-иноагнетами и выплачивая им деньги.