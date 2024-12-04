Суд оштрафовал Акунина на 45 тыс. рублей по статье об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, включен Минюстом в реестр иноагентов) на 45 тысяч рублей за публикацию материала без указания статуса иноагента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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В декабре 2023 года Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов, его книги были сняты с продаж.

Ранее «Ведомости» написали, что читатели в России открыли для себя новые отечественные детективы с исторической или псевдоисторической тематикой. По словам гендиректора группы компаний «Литрес» Сергея Анурьева, россияне находятся в поисках «нового Бориса Акунина».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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