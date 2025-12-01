Актриса знакома зрителям по сериалу «Папины дочки. Новые», а также фильмам «Чебурашка» и «Чебурашка 2», в которых Смирнова сыграла внучку Шапокляк. В 2025 году она воплотила в комедии «Не одна дома 2» роль изобретательной Златы - антагонистки главной героини. История персонажа получила отдельный спин-офф под названием «Робоняня». Съемки проекта недавно завершились в Белоруссии.

По сюжету Злата, желая попасть на школьный бал, применяет хитрость и остается одна дома на каникулах. Родители оставляют дочь под присмотром экспериментального робота с искусственным интеллектом. Как заметила Смирнова, робот Unitree G1 Basic стал для нее хорошим партнером по съемочной площадке.

«В "Робоняне" я снималась около месяца. Параллельных проектов в этот период не было. Только пару раз только улетала из Белоруссии по делам: на премьеру нового сезона «Волшебного участка» и запись шоу. Моя героиня Злата — удивительная, очень интересная. Сказать, что я не похожа на нее — не могу, но и сказать, что похожа — тоже не могу. Злата более резкая, хитрая, со стервозинкой. Она действительно такой подросток, который готов на все ради своих желаний. В то же время добрая, чувственная, веселая — в этом мы похожи. Почти каждая моя смена и сцена в этом проекте были с роботом. Работать с ним интересно и очень удобно. Робот не устает, не капризничает, всегда в хорошем настроении. Это абсолютно уникальный опыт для меня, точно могу сказать, что на площадке нашла нового близкого друга. Все остальное можно будет увидеть уже в фильме», - рассказала Смирнова.