Звезда «Чебурашки» рассказала о съемках с роботом в фильме «Робоняня»
Актриса Ева Смирнова рассказала НСН, что ее новая роль заметно отличается от образа, в котором телезритель привык видеть ее в проекте «Папины дочки. Новые».
Робот никогда не устает и всегда пребывает в хорошем настроении, что делает его идеальным партнером на съемочной площадке, заявила в беседе с НСН актриса Ева Смирнова.
Актриса знакома зрителям по сериалу «Папины дочки. Новые», а также фильмам «Чебурашка» и «Чебурашка 2», в которых Смирнова сыграла внучку Шапокляк. В 2025 году она воплотила в комедии «Не одна дома 2» роль изобретательной Златы - антагонистки главной героини. История персонажа получила отдельный спин-офф под названием «Робоняня». Съемки проекта недавно завершились в Белоруссии.
По сюжету Злата, желая попасть на школьный бал, применяет хитрость и остается одна дома на каникулах. Родители оставляют дочь под присмотром экспериментального робота с искусственным интеллектом. Как заметила Смирнова, робот Unitree G1 Basic стал для нее хорошим партнером по съемочной площадке.
«В "Робоняне" я снималась около месяца. Параллельных проектов в этот период не было. Только пару раз только улетала из Белоруссии по делам: на премьеру нового сезона «Волшебного участка» и запись шоу. Моя героиня Злата — удивительная, очень интересная. Сказать, что я не похожа на нее — не могу, но и сказать, что похожа — тоже не могу. Злата более резкая, хитрая, со стервозинкой. Она действительно такой подросток, который готов на все ради своих желаний. В то же время добрая, чувственная, веселая — в этом мы похожи. Почти каждая моя смена и сцена в этом проекте были с роботом. Работать с ним интересно и очень удобно. Робот не устает, не капризничает, всегда в хорошем настроении. Это абсолютно уникальный опыт для меня, точно могу сказать, что на площадке нашла нового близкого друга. Все остальное можно будет увидеть уже в фильме», - рассказала Смирнова.
По словам собеседницы НСН, ее новая роль заметно отличается от образа в «Папиных дочек», хорошо знакомого зрителям.
«Диана из "Папиных дочек" и Злата из фильмов "Робоняня" и «"Не одна дома 2" абсолютно разные. Злата больше человек чувств и эмоций. Диана - расчетливая и напористая, любит получать из всего выгоду. Она сначала проверит все возможные варианты и только потом будет действовать. В них обеих есть хитрость — Злата выигрывает поход на вечеринку своей хитростью, Диана, в принципе, действует и живет хитростью, но в остальном они разные», - подчеркнула актриса.
Она также отметила, что, несмотря на загруженный съемочный график, подобно своей героине любит проводить время с друзьями.
«Я такой же подросток, как и Злата. Я люблю кино, это моя душа, но моя жизнь состоит не только из актерского. У нас тусовка была буквально позавчера, орали песни Вани Дмитриенко, отрывались. Вот в этом со Златой мы действительно похожи. Я такая же оторва, веселая, и мне это все очень-очень нравится», - заявила актриса.
В роли родителей героини Евы Смирновой в новом фильме предстанут Денис и Елена Кукояки. Их дочь Василиса воплотит образ младшей сестры. Съемки в «Робоняне» стали для восьмилетней девочки дебютом в кино. Также в фильме можно будет увидеть Милану Хаметову, Ольгу Тумайкину и других, передает «Радиоточка НСН».
