Милонов заявил, что отменять концерт Канье Уэста в России не следует

По его словам, высказывания музыканта об Адольфе Гитлере не являются его осознанной позицией. Парламентарий допустил, что Уэст вообще не знает, что это за человек, а заявления свои сделал по глупости.

Милонов отметил, что Уэст будет исполнять в РФ музыку андеграунда, однако было бы лучше, если бы рэпер «взял песни, адаптированные для русского человека,например, «Владимирский централ».

«Мог бы пригласить Михаила Шуфутинского и исполнить что-то душевное. Тогда бы он проникся правильной культурой и оставил дурацкие мысли в стороне», — заключил депутат.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что концерт Канье Уэста в России не привлечет в страну других артистов.

