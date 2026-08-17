Милонов заявил, что отменять концерт Канье Уэста в России не следует
Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил «Ленте.ру», что отменять концерт американского рэпера Канье Уэста в России не следует.
По его словам, высказывания музыканта об Адольфе Гитлере не являются его осознанной позицией. Парламентарий допустил, что Уэст вообще не знает, что это за человек, а заявления свои сделал по глупости.
Милонов отметил, что Уэст будет исполнять в РФ музыку андеграунда, однако было бы лучше, если бы рэпер «взял песни, адаптированные для русского человека,например, «Владимирский централ».
«Мог бы пригласить Михаила Шуфутинского и исполнить что-то душевное. Тогда бы он проникся правильной культурой и оставил дурацкие мысли в стороне», — заключил депутат.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что концерт Канье Уэста в России не привлечет в страну других артистов.
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