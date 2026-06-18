При этом «Обсессия» показывает хорошие цифры даже на пятом уикенде проката: лента заработала $19 млн в кинотеатрах США и Канады. При этом возглавивший американский прокат по итогам выходных «День разоблачения» Стивена Спилберга даже с учетом старта собрал всего в два раза больше — $44 млн. Шнейдеров не видит в этом ничего удивительного, так как аудитория лент принципиально отличается.

«Был продюсер Роджер Корман, который придумал, как снять кино дешево, но собрать гораздо больше денег. "Обсессия" сделана абсолютно по этим технологиям. А фильм Спилберга для другого поколения. Это не молодежное кино, не ужастик, это более сложный, более умный фильм. Поэтому естественно, что ужастик молодого режиссера, драйвовый, динамичный, оказался вполне конкурентоспособен с фильмом Спилберга», — высказался Шнейдеров.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев объяснял НСН успех таких ленты, как «Обсессия» и «Закулисье реальности» тем, что их снимает новый пласт кинематографистов, которые переносят интересные тренды с YouTube на большие экраны.

