Более 400 объектов теплоснабжения обновят в Подмосковье в 2026 году

По его словам из 118 котельных Коломны к зиме уже готовы 70 объектов. Также продолжаются работы в Воскресенске, а модернизация системы теплоснабжения в Белозерском находится на особом контроле.

«Мы точно не должны допустить сложности, которые были у жителей Белозерского в прошлом году», — отметил парламентарий.

Он добавил, что в Зарайске меняют ветхие сети, а также возводят две блочно-модульные котельные. Шесть таких же Объектов устанавливают и в Луховицах. Кроме того, идёт реконструкция в Дединове и поселке Сельхозтехника, а в Кашире и Серебряных Прудах плановые проверки и ремонт котельных вышли на завершающую стадию.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин заявил «Радиоточке НСН», что вся сфера ЖКХ требует единого государственного надзора.