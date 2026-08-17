Россиянам назвали самые доступные направления для новогоднего отдыха

В частности, благодаря скидкам за раннее бронирование новогодние туры в Паттайю можно купить от 230 тысяч рублей на двоих на семь ночей. Отдых в Пхукете обойдётся от 275 тысяч рублей на двоих. Самыми доступными во Вьетнаме являются курорты Муйне и Фантьет (от 225 тысяч рублей), а за Новый год на Фукуоке придётся заплатить от 390 тысяч рублей.

Желающим провести новогодние каникулы на китайском Хайнане следует готовить минимум 220 тысяч рублей на двоих. Популярными также остаются Египет (от 175 тысяч рублей) и ОАЭ (от 250 тысяч рублей), а также Турция (от 150 тысяч рублей).

Что касается отдыха в России, то тур на семь ночей в Санкт-Петербург обойдётся от 58 тысяч рублей на двоих. На Новый год в Калининградской области может потребоваться 80–100 тысяч рублей с перелётом.

«На юге самым привлекательным по цене стал Сочи: туры «все включено» с прямым перелётом стоят от 150–160 тысяч рублей на семь ночей на двоих», — заключили в АТОР.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что в список небезопасных для российских туристов стран входят Филиппины и Таиланд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

