Верховный суд признал законным решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму
Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Об этом сообщает RT.
«Решение оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — указано в решении.
Таким образом, решение о снятии политической организации вступило в законную силу. «Яблоко» намерено обжаловать решение в президиуме Верховного суда.
Ранее партия «Яблоко» получила мотивированное решение Верховного суда, согласно которому её сняли с выборов из-за нарушения законодательства об интеллектуальной собственности при агитации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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