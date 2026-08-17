Верховный суд признал законным решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

«Решение оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — указано в решении.

Таким образом, решение о снятии политической организации вступило в законную силу. «Яблоко» намерено обжаловать решение в президиуме Верховного суда.

Ранее партия «Яблоко» получила мотивированное решение Верховного суда, согласно которому её сняли с выборов из-за нарушения законодательства об интеллектуальной собственности при агитации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

