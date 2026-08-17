Верховный суд признал законным решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Об этом сообщает RT.

Партия «Яблоко» намерена подать иск на «Родину» за клевету

«Решение оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — указано в решении.

Таким образом, решение о снятии политической организации вступило в законную силу. «Яблоко» намерено обжаловать решение в президиуме Верховного суда.

Ранее партия «Яблоко» получила мотивированное решение Верховного суда, согласно которому её сняли с выборов из-за нарушения законодательства об интеллектуальной собственности при агитации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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