«Людей отпугивают ценники, поэтому снижение очень большое по спросу. Еще не стоит забывать о том факте, что в принципе сейчас мало новостроек запускается, потому что проектное финансирование дорогое. Рынок сам по себе сжался, цены высокие. А покупатели переориентировались на «вторичку». Плюс у многих есть страх брать новостройку с окончанием строительства в 2029, 2030 году и так далее. Есть вариант, что будут проблемы, что не достроят, так как у нас непонятная экономическая ситуация», - рассказала она.

При этом, по ее словам, перераспределения спроса на «новую» Москву не происходит.

«Люди, которые покупали «новую» Москву, они ее и покупают. Это в основном региональные клиенты. Для сдачи в аренду не имеет значения, где находится объект, здесь важно расположение метро. А люди, проживающие в Москве, стараются не менять свой район. Они переезжают внутри района. Если люди жили в «старой» Москве, они на 90% не поедут в «новую», даже учитывая, что там дешевле. В среднем спрос в Москве остается все равно высоким, так как люди из разных городов могут покупать здесь недвижимость под разные цели. Я не думаю, что есть риск нераспроданного жилья. Застройщики могут сделать небольшую скидку, чтобы их предложение разобрали», - заключила она.

Ранее россиян предупредили о подорожании жилья на вторичке в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

