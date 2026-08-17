Никто не рискует: Почему покупатели отказались от новостроек в «старой» Москве
Если люди жили в «старой» Москве, они на 90% не поедут в «новую», даже учитывая, что там дешевле, заявила НСН Анна Писанкова.
Людей от новостроек в «старой» Москве отпугивают высокие цены, а также риск, что объект могут не достроить из-за нестабильной ситуации на рынке, заявила в беседе с НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.
Продажи новостроек массового сегмента в "старой" Москве в июле 2026 года снизились относительно июля прошлого года почти в два раза - примерно до 1,3 тысячи сделок по договорам долевого участия (ДДУ), подсчитали в риелторской компании "Метриум". Писанкова объяснила, с чем связана такая тенденция.
«Людей отпугивают ценники, поэтому снижение очень большое по спросу. Еще не стоит забывать о том факте, что в принципе сейчас мало новостроек запускается, потому что проектное финансирование дорогое. Рынок сам по себе сжался, цены высокие. А покупатели переориентировались на «вторичку». Плюс у многих есть страх брать новостройку с окончанием строительства в 2029, 2030 году и так далее. Есть вариант, что будут проблемы, что не достроят, так как у нас непонятная экономическая ситуация», - рассказала она.
При этом, по ее словам, перераспределения спроса на «новую» Москву не происходит.
«Люди, которые покупали «новую» Москву, они ее и покупают. Это в основном региональные клиенты. Для сдачи в аренду не имеет значения, где находится объект, здесь важно расположение метро. А люди, проживающие в Москве, стараются не менять свой район. Они переезжают внутри района. Если люди жили в «старой» Москве, они на 90% не поедут в «новую», даже учитывая, что там дешевле. В среднем спрос в Москве остается все равно высоким, так как люди из разных городов могут покупать здесь недвижимость под разные цели. Я не думаю, что есть риск нераспроданного жилья. Застройщики могут сделать небольшую скидку, чтобы их предложение разобрали», - заключила она.
Ранее россиян предупредили о подорожании жилья на вторичке в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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