Генпрокуратура РФ просит оставить в силе отмену регистрации партии «Яблоко»
Генпрокуратура РФ не видит оснований для отмены решения Верховного суда о снятии с выборов в Госдуму партии «Яблоко». Об этом сообщает RT.
В ходе рассмотрения жалобы политической организации прокурор указал, что «суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о наличии оснований для отмены регистрации списка «Яблока».
«Считаю, что оспариваемое решение является законным и обоснованным», - сказал он, а представитель Центризбиркома РФ с ним согласился.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил «Радиоточке НСН», что намерении обжаловать решение Самарского областного суда, который снял его с выборов.
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