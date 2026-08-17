Генпрокуратура РФ просит оставить в силе отмену регистрации партии «Яблоко»

Генпрокуратура РФ не видит оснований для отмены решения Верховного суда о снятии с выборов в Госдуму партии «Яблоко». Об этом сообщает RT.

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В ходе рассмотрения жалобы политической организации прокурор указал, что «суд первой инстанции пришёл к правомерному выводу о наличии оснований для отмены регистрации списка «Яблока».

«Считаю, что оспариваемое решение является законным и обоснованным», - сказал он, а представитель Центризбиркома РФ с ним согласился.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил «Радиоточке НСН», что намерении обжаловать решение Самарского областного суда, который снял его с выборов.

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ФОТО: ТАСС/Мессман Евгений
ТЕГИ:АпелляцияГенпрокуратура РфВерховный Суд РФПартия "яблоко"

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