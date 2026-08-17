Ни один сервис не заменит личную консультацию при важных и конфиденциальных операциях, поэтому отделения банков сохранятся, но каждое второе из них могут закрыть уже в ближайшем будущем, а сотрудникам придется освоить другую работу, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.



Гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов сообщил НСН, что уже через пять лет банковская сфера изменится так сильно, что большая часть сделок будет проводиться в онлайне. Лоикова усомнилась, что все случится так быстро, при этом она согласилась, что отрасль ждут серьезные изменения.