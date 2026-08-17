Пусть переучиваются: Россиянам пообещали частую смену профессий в будущем
Россиянам придется привыкнуть, что в будущем им придется сменить за жизнь до восьми специальностей, заявила НСН Зулия Лоикова.
Ни один сервис не заменит личную консультацию при важных и конфиденциальных операциях, поэтому отделения банков сохранятся, но каждое второе из них могут закрыть уже в ближайшем будущем, а сотрудникам придется освоить другую работу, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
Гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов сообщил НСН, что уже через пять лет банковская сфера изменится так сильно, что большая часть сделок будет проводиться в онлайне. Лоикова усомнилась, что все случится так быстро, при этом она согласилась, что отрасль ждут серьезные изменения.
«Получить работу в банке очень несложно. У них снижен порог на начальные позиции, если брать обслуживание и продажи. Там постоянный недобор, поэтому уже берут без высшего образования. Но я сомневаюсь, что все банки уйдут в онлайн-формат из-за этого. Тренд на то, чтобы львиную долю рутинных операций отправить в цифровой формат, есть. Но далеко не у всех есть хорошие приложения. Я не думаю, что через пять лет отделения исчезнут. Они могут сократиться в два раза, но останутся. Офлайн будет нужен и доступен, так как есть задачи конфиденциальные, которые требуют личного присутствия. Также жители отдаленных территорий, пожилые люди не доверяют цифровым каналам и ценят очное общение. Я думаю, что в будущем сохранится гибридная модель: там, где нужна будет живая человеческая экспертиза, останутся люди, а массовые задачи перейдут в онлайн», — подчеркнула она.
Лоикова добавила, что будет с банковскими работниками, если офисы начнут сокращаться.
Все сотрудники, которые сейчас задействованы в офисах, будут переобучаться, менять свою профессию. Я вообще предлагаю забыть о том, что у нас будет одна специальность на всю жизнь. Мы переходим к реальности, что у каждого на протяжении карьеры их будет шесть-восемь. Поэтому переживать о том, что кто-то будет перестраиваться, не стоит. У нас половина страны заканчивала юридические и экономические факультеты, но мало кто работает по специальности», — поделилась она.
Ранее Лоикова объяснила НСН, почему молодежь не может найти рабочие места.
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